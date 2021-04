Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei lançou uma versão menor de seualto-falante inteligente Sound X de £ 299, lançado em outubro passado.

Ligue para Huawei Sound, ele será lançado no Reino Unido em 1 de abril de 2021 por £ 199,99. Você pode comprá-lo na loja online da Huawei . Também está vindo para a Austrália, Camboja, Chile, Colômbia, França, Alemanha, Itália, Irlanda, México, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Rússia, Espanha e Turquia.

O Sound é muito parecido com o alto-falante inteligente Sound X em termos de aparência e especificações. Isso se deve em parte a uma colaboração com a Devialet, uma empresa por quem nos apaixonamos no passado. O Sound apresenta o que as duas empresas apelidaram de "design acústico de quatro alto-falantes Devialet", que consiste em um woofer de 40W de 4 polegadas, três alto-falantes full-range de 5W e um par de unidades passivas.

O mais recente alto-falante certificado de áudio de alta resolução da Huawei oferece suporte ao codec LDAC e permite reproduzir arquivos de áudio sem perdas em até 24 bits / 96 kHz. Você pode simplesmente tocar seu telefone no alto-falante inteligente para emparelhá-lo instantaneamente via NFC, embora o Sound também ofereça entrada AUX de 3,5 mm para reprodução de música com fio.

Se você é do tipo que armazena música, o Sound tem 8 GB de armazenamento integrado.

Existe apenas uma única cor preta disponível, mas os botões na parte superior oferecem um anel colorido de iluminação que pulsa com suas músicas.

Se alguma dessas coisas lhe interessar, compre o Sound antes de 13 de abril e você receberá £ 50.

Escrito por Maggie Tillman.