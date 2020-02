Huawei faz parceria com Devialet no alto-falante inteligente Sound X

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei lançou o alto-falante inteligente Sound X na China no ano passado e agora anunciou o dispositivo para o Reino Unido e a Europa. No entanto, ainda não temos um preço ou data de lançamento.

No entanto, apesar de ser um alto-falante inteligente, não há assistente inteligente anunciado para o Reino Unido, embora ele não tenha compatibilidade com serviços como o Spotify Connect. Portanto, é mais parecido com um alto-falante Bluetooth do que com um Wi-Fi.

Acreditamos que a adição do Amazon Alexa ou do Google Assistant não seja possível atualmente para a Huawei devido a problemas em andamento nos EUA .

Dito isto, é um bom orador em termos de inteligência de áudio. A Huawei fez parceria com a marca de áudio Devialet para dar um soco no processo.

A Devialet é mais conhecida pelo excelente alto-falante Phantom , mas tem parceria com várias empresas diferentes para levar sua tecnologia de áudio a uma ampla gama de ouvintes - ou àquelas que não podem gastar mais de £ 1000 em um alto-falante.

O Huawei Sound X possui um design de subwoofer duplo e foi desenvolvido para um som de 360 graus, embora também possa ser emparelhado em estéreo. Há um visual de qualidade no Sound X e estamos bastante impressionados.

De particular interesse é o arranjo de woofer duplo que é visível através do lado da caixa. O arranjo dos woofers deve significar que você obtém uma entrega de graves potente, mas sem vibrações e distorções, com a Huawei dizendo que fornece 60W de graves, até 40Hz.

Os dois woofers de 3,5 polegadas são unidos por seis alto-falantes de 1,5 polegadas e oferecem suporte a áudio de alta resolução.

O Sound X pode ajustar a saída de som para se adequar ao ambiente em que está inserido, além de oferecer suporte ao controle de smartphone e voz, com seis microfones.