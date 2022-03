Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode lançar um novo dispositivo este ano que funciona como um monitor inteligente Nest Hub e um tablet autônomo.

De acordo com o 9to5Google , a empresa sediada em Mountain View está desenvolvendo um novo Nest Hub com um tablet removível e pretende lançar o produto em 2022. A tela se desprende da base do alto-falante e pode ser usada sozinha. Não está claro que tipo de sistema operacional o dispositivo apresentaria. Alguém poderia assumir o Android, mas o Nest Hub de segunda geração executa uma versão do sistema Google Cast , enquanto o Nest Hub original foi atualizado recentemente para o sistema operacional Fuchsia do Google. Dito isso, o 9to5Google observou que a Lenovo vende um tablet Android de US $ 170 que se conecta a uma barra de alto-falante e executa o Alexa.

Portanto, se o Google carregar o dispositivo com Android, isso significa que ele pode oferecer a Play Store e executar aplicativos existentes. Duvidamos que ele execute o Chrome OS , pois é um sistema operacional que consome muita energia. Talvez execute o novo sistema operacional Android 12L do Google? Pouco se sabe neste momento, honestamente, incluindo o preço e o tamanho da tela. Para referência, o Nest Hub de segunda geração custa US $ 100 e vem com uma tela de 7 polegadas, e o Nest Hub Max custa US $ 230 e possui uma tela de 10 polegadas. Ambos permitem a reprodução de mídia e servem como um hub doméstico inteligente. O Nest Hub Max também possui uma câmera para videochamadas.

Além disso: Google Nest Hub Max vs Nest Hub: qual é a diferença?

As melhores ofertas de alto-falantes da Black Friday 2021: quais alto-falantes sem fio têm desconto? Por Cam Bunton · 29 Novembro 2021 Os alto-falantes Bluetooth são muito apreciados na Black Friday. Aqui está um resumo dos melhores descontos disponíveis este ano.

Até que se saiba mais, arquive esse boato como um talvez. O Pocket-lint o manterá informado se e quando mais notícias sobre o dispositivo vazarem. Enquanto isso, lembre-se de que o Google normalmente tem um lançamento de hardware no outono, para lançar oficialmente a versão mais recente do Android e seus novos dispositivos Pixel .

Assim, se o novo "tablet Nest Hub" for realmente lançado ainda este ano, suspeitamos que ele possa estrear com a próxima atualização do Pixel.

Escrito por Maggie Tillman.