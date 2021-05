Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as vacinas COVID-19 agora amplamente disponíveis nos Estados Unidos, o Google está reservando um momento para comemorar. Está até programado o Google Assistente para cantar uma música sobre o lançamento da vacina, caso você peça isso. Basta dizer: "Ok Google, escolha a música da vacina".

O Android Police identificou a música pela primeira vez e observou que ela funciona com o Google Assistente no seu smartphone ou alto-falantes Home / Nest. O Google Assistente também cantará a música com uma voz masculina ou feminina, dependendo das suas configurações. Mas não conseguimos passar dos primeiros cinco segundos sem pará-lo. As letras não são, para dizer o mínimo, ótimas. Mas supomos que eles encorajem qualquer pessoa preocupada a ir em frente e levar o jab.

Essa é uma mensagem que podemos transmitir. A letra também dá crédito aos cientistas que desenvolveram a vacina e aos trabalhadores da linha de frente.

Escrito por Maggie Tillman.