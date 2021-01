Como configurar o Apple Music com alto-falantes Google Home e Nest Audio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve um tempo em que os serviços de música da Apple só funcionavam em produtos Apple. Felizmente, esses dias já se foram e a Apple, já tendo disponibilizado o Apple Music para usuários do Amazon Echo , também o disponibilizou nos dispositivos Google Home e Nest Audio.

Isso significa que, se você tem um Google Home mini antigo ou uma das opções mais recentes da marca Nest , você pode fazer streaming do Apple Music.

Continue lendo para descobrir como fazer isso ou simplesmente assista ao nosso guia de vídeo abaixo:

Tudo começa - como tudo - com um aplicativo. Se você não instalou o Google Home em seu telefone, será necessário fazer o download. Ele está disponível para iPhone na App Store ou na Play Store para telefones Android.

Baixe o Google Home na App Store / Play Store

Faça login em sua conta do Google

Toque no botão + no canto superior

Selecione Música abaixo de adicionar serviços

Escolha Apple Music e faça login

Depois de iniciar a sessão - e presumindo que seu Google Home ou alto-falante Nest já esteja configurado - abra o app Home e toque no sinal + no canto superior. Agora você verá música abaixo do cabeçalho adicionar serviços. Toque nisso.

Agora você deve ver vários serviços em uma lista abaixo do banner mais serviços de música.

Toque no pequeno ícone de link ao lado de Apple Music e toque em Vincular conta na próxima janela pop-up. Neste ponto, você precisará se conectar ao seu ID Apple. Aqui, você deve se certificar de fazer login usando o ID da Apple que usa para compras da Apple Music, iTunes e App Store, que pode ser diferente do que você usa para o iCloud.

Depois de assinado e escolhido para permitir o acesso ao Google Home, o Apple Music passa para a lista de seus links de serviços de música e você pode defini-lo como a opção padrão. No entanto, ele pode fazer isso automaticamente, então essa etapa pode não ser necessária.

Diga Ok Google, toque The Smiths (ou algo menos deprimente)

Assim que você configurá-lo e as contas estiverem vinculadas, tudo que você precisa fazer é dar um comando de voz para seu alto-falante inteligente com tecnologia do Google. Portanto, Ei Google, toque minha lista de reprodução [nome da lista de reprodução] localizaria e reproduzia sua lista de reprodução do Apple Music, ou você pode fazer com que reproduza álbuns ou músicas específicas. Faça como quiser.

É relativamente contínuo, mas há uma pequena pausa entre emitir o comando e o alto-falante começar a tocar a música em nossa experiência.

Depois de jogar, você pode controlá-lo manualmente no app Home. Basta acessar a tela inicial do app Google Home, tocar no botão de alternância de mídia e, em seguida, você pode escolher reproduzir, pausar, pular faixas, ajustar o volume ou optar por reproduzir a música de outro Google Home ou alto-falante ou dongle habilitado para Chromecast Audio.

Escrito por Cam Bunton.