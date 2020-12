O Google está descontinuando o Google Home Max

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O pequeno conjunto de alto-falantes domésticos inteligentes do Google vai passar por outro ajuste, ao que parece, depois de confirmar que não está fabricando mais unidades de seu Google Home Max superdimensionado.

O maior de seus alto-falantes, e muito destinado a oferecer uma qualidade de áudio de alta fidelidade, o alto-falante traz um som impressionante, mas implicitamente pode não ter encontrado tanto um público quanto seus irmãos menores.

Ainda assim, existe desde 2017, o que é mais do que uma entrada saudável para um alto-falante inteligente moderno e com um custo muito mais alto do que outras opções, não é uma grande surpresa para ele sair do palco agora. Resta ver se isso significa que o Google tem outro grande alto-falante em construção para substituí-lo.

O Nest Audio mais recente parece o meio termo por enquanto, um alto-falante menor que ainda tem mais potência do que outros como o Nest Mini, se você se preocupa um pouco mais com a qualidade da reprodução de sua música.

Para quem já tem um Home Max, porém, não há nada a temer de acordo com o Google. Ele disse ao Engadget que “os usuários existentes do Google Home Max não devem se preocupar, pois não verão nenhuma mudança em seu serviço. Continuaremos oferecendo atualizações de software e correções de segurança para dispositivos Google Home Max. "

Isso é reconfortante, embora a duração real da garantia também seja algo que se confirmará com o tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.