O mais recente alto-falante Nest Audio do Google caiu para apenas £ 69 na Black Friday

(Pocket-lint) - A Black Friday está no seu melhor quando vê a última geração de gadgets disponíveis com descontos, e é exatamente o que aconteceu com o mais recente alto-falante inteligente do Google.

O Google Nest Audio está disponível com um desconto de £ 20, diminuindo para apenas £ 69,99 para o período de vendas anterior à Black Friday. Além de estar disponível diretamente do Google, você pode obter um da Currys no Reino Unido, com o popular varejista de eletrônicos igualando o preço da própria loja online do Google. Você pode verificar o negócio em Currys aqui.

O mais recente Nest Audio do Google atraiu interesse na corrida para o lançamento, depois que o novo design chamou a atenção dos fãs de tecnologia em todos os lugares. Quer você o veja como um TicTac gigante de tela ou um chiclete Extra, o redesenho significou que o Google poderia reprojetar os alto-falantes internos.

O woofer médio de 75 mm e o tweeter de 19 mm se combinam para oferecer um som notavelmente mais alto e cheio do que a primeira geração do Google Home.

Pelo dinheiro, é um alto-falante com um ótimo som e foi classificado com uma nota alta o suficienteem nossa análise para inscrevê-lo como indicado no Pocket-lint Awards 2020. Se você está no mercado para um alto-falante inteligente, você poderia fazer muito pior, especialmente pelo menor preço até agora.

Escrito por Cam Bunton.