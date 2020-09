O alto-falante Google Nest Audio foi vendido acidentalmente antes do tempo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Walmart se precipitou e colocou o alto - falante Google Nest Audio não anunciado no chão de fábrica.

Com previsão de lançamento oficial durante a Noite de Lançamento. No evento online do dia 30 de setembro, o smart speaker já foi espiado na loja pelo usuário do Twitter Marcos Frausto.

Não havia preço vinculado, nem ele podia ver muitos detalhes reais listados na embalagem - que estava dentro de uma caixa de vidro -, mas você pode ver como é. E, claro, o nome completo.

Corresponde a imagens vazadas anteriores , que apareceram no início de setembro.

Outros detalhes foram encontrados em um site de varejo Lowes.com, que lista o palestrante como o Google J2. O site removeu o preço desde então, mas originalmente dizia que seria de $ 100. Isso está de acordo com outro antigo boato que dizia que seriam € 100 na Europa. O Google tende a precificar os produtos em dólares e euros.

Eles não colocaram o preço nisso pic.twitter.com/AlEqUx5Lvw - Marcos Frausto (@ SweetDaddy69) 24 de setembro de 2020

Por exemplo, diz-se que o alto-falante tem 6,89 polegadas de altura, 4,88 polegadas de largura e 3,07 polegadas de profundidade. Ele pesa 2,64 lbs (1,19 kg).

Ele também funciona como um hub do Google Home, ao que parece, e possui Bluetooth integrado para reprodução de áudio local sem fio.

Saberemos mais durante o evento do Google na próxima quarta-feira.

Escrito por Rik Henderson.