Ok Google, o novo Google Nest Home será lançado este mês?

(Pocket-lint) - Achamos que uma substituição para o alto-falante inteligente padrão do Google Home já está em construção há algum tempo e agora parece que estará conosco ainda este mês.

Vazamentos recentes por meio de documentos regulatórios levaram o Google a lançar um teaser para o palestrante, que se acredita ser chamado de Google Nest Home, seguindo a convenção de nomenclatura adotada por outros dispositivos Google Assistant do próprio Google, como o Google Nest Mini.

De acordo com o conhecido vazador Roland Quandt , o dispositivo custará cerca de 100 euros - então se encaixaria perfeitamente no preço antes do desconto do alto-falante de saída de US $ 99 / £ 89. Quandt também acrescenta que deve estar conosco antes do final de agosto; certamente faz sentido que ele seja lançado mais cedo ou mais tarde.

Conforme mostrado nos vazamentos anteriores e na imagem do teaser principal do Google acima, o alto-falante parece muito mais um dispositivo tátil coberto por tecido do que o alto-falante de saída. O dispositivo tem um design muito limpo; parece haver um único botão - presumivelmente para invocar o Google Assistente se você não quiser usar sua voz - além de uma entrada de energia.

Escrito por Dan Grabham.