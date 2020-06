Google deve substituir o Google Home por um novo alto-falante inteligente da marca Nest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aparentemente, o Google lançará um novo alto-falante inteligente da marca Nest em um futuro próximo.

O novo alto-falante do Google Assistant tem o codinome Prince e, aparentemente, será um alto-falante inteligente padrão ao lado do Nest Mini, do hub Nest e do Google Home Max.

Parece que o alto-falante seguirá a mesma linha do alto-falante inteligente existente do Google Home, mas terá um som aprimorado - 9to5A fonte do Google sugere que ele "estará na mesma linha do Sonos One ". Pensaríamos que o emparelhamento estéreo com outros alto-falantes Nest é um problema.

Sugerimos que o palestrante seja um rival do Amazon Echo Studio, mas achamos muito mais provável que ele se situe no segmento abaixo de US $ 100 / £ 100 para substituir o Google Home original, originalmente lançado em 2016 ao mesmo tempo que Google WiFi e Chromecast Ultra.

O momento para o lançamento deste dispositivo não é claro - o Gooogle parece ter adiado o lançamento do telefone Pixel 4a e alguns rumores sugerem um lançamento no final do ano para o telefone de médio alcance. Certamente, enquanto outros estão pressionando com lançamentos, os planos de lançamento do Google parecem estar desarrumados.

Também esperamos que o Google lance um Chromecast renovado também.