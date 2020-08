O show épico de John Williams em Viena recebe o tratamento Dolby Atmos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um show épico de John Williams com sua música mais conhecida foi remasterizado em Dolby Atmos . Você pode assistir ao show no Atmos Music se tiver uma assinatura do Amazon Music HD, embora também seja lançado em Blu-ray pelo renomado selo Deutsche Grammophon. Está disponível a partir de 14 de agosto.

O concerto é espetacular do Williams Live in Vienna no famoso Musikverien de janeiro e apresenta o lendário compositor ao lado da violinista Anne-Sophie Mutter e da Wiener Philharmoniker.

Dolby Atmos Music está agora disponível no Tidal e também no Amazon Music HD. Você precisará de um dispositivo de áudio Atmos compatível como o Amazon Echo Studio para experimentá-lo em qualidade total - embora você não necessariamente saiba que está ouvindo quando o faz - o logotipo Dolby é mostrado em aplicativos, mas é sutil .

Claro, as trilhas sonoras de Williams são as mais conhecidas no cinema - seu trabalho inclui trilhas sonoras para filmes como a saga inteira de Guerra nas Estrelas, os filmes de Indiana Jones, Jurassic Park, Lista de Schindler e os três primeiros filmes de Harry Potter.

Williams ganhou cinco Oscars, cinco Emmys, quatro Globos de Ouro e uns incríveis vinte e cinco Grammys.

Aqui está Williams falando sobre o desempenho:

Escrito por Dan Grabham.