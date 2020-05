Tidal leva o Dolby Atmos Music para barras de som, TVs e serpentinas compatíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Dolby Atmos Music está chegando às barras de som, TVs e receptores compatíveis através do nível HiFi premium da Tidal. O Dolby Atmos Music tem como objetivo destacar os detalhes perdidos nas gravações tradicionais, para que você possa ouvir uma reprodução mais próxima daquela que o artista pretendia.

Para transmitir Dolby Atmos Music através do serviço, você precisará usar o aplicativo Tidal em um dos seguintes dispositivos Dolby Atmos : Apple TV 4K, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV Cube, Fire TV Stick (2ª geração), Fire TV (Terceira geração) e Nvidia Shield TV ou Nvidia Shield TV Pro (2019 ou modelos mais recentes). O aplicativo também está disponível em TVs Android compatíveis com Dolby Atmos da Sony e Philips.

A biblioteca de música Dolby Atmos está crescendo. Retirado dos catálogos da Universal e da Warner, a lista de faixas remontadas de Dolby Atmos inclui The Weeknd, Blondie e Ariana Grande, além de Shawn Mendes e Señorita, de Camila Cabello.

O Dolby Atmos Music foi lançado pela primeira vez no Amazon Music HD em setembro passado, a tempo da estréia do alto-falante do Echo Studio . Então Tidal lançou-o em smartphones Android compatíveis apenas em dezembro. Mas agora o Dolby Atmos Music está chegando à TV Dolby Atmos mais tradicional e equipamentos de áudio.

Assim como no Amazon Music HD, o Tidal HiFi usará o mix Atmos automaticamente como padrão, se estiver disponível, o dispositivo de reprodução permitir.

Para encontrar músicas no Dolby Atmos, você pode ir para a tela inicial do Tidal e procurar em Disponível no Dolby Atmos ou procurar Dolby Atmos. Atualmente, existem listas de reprodução "At Home" dedicadas a gêneros como Pop, Hip-Hop e Jazz.

O Tidal também já inclui faixas MQA de alta qualidade com o Tidal Masters . O serviço está oferecendo uma avaliação gratuita de 60 dias para novos assinantes.