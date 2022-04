Denon DHT-S217 é uma barra de som compacta, compatível com o ambiente, com subwoofer integrado.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando obter apoio Dolby Atmos para aqueles que não querem gastar uma fortuna, o Denon DHT-S217 é uma barra de som fina que oferece suporte virtualizado para as paisagens sonoras imersivas de Dolby.

Procurando minimizar a perturbação em seu quarto, ela também integra os subwoofers, de modo que não há necessidade de uma caixa separada - a menos, é claro, que você realmente queira uma - há uma conexão física para um woofer com fio.

Em vez disso, há um par de woofers com fio embutido no bar para trazer aqueles tons bajuladores. Há uma configuração 2.1, 6 drivers no total, com dois médios e tweeters que unem os woofers.

Além do suporte para Dolby Atmos, há suporte para 4K passthrough com Dolby Vision, permitindo conectar um dispositivo diretamente à barra de som e passar isso para a TV via HDMI, em vez de ter que confiar no HDMI eARC da própria TV.

Há uma gama de modos de som oferecidos, bem como a tecnologia Denon para melhorar a voz, para que você possa ouvir o que está sendo dito na tela.

Além de consumir sua mídia de TV, há suporte para a transmissão de música via Bluetooth, portanto o S217 será um grande acréscimo a uma sala menor, lidando com toda a gama de tarefas de áudio.

O DHT-S217 tem apenas 6,6cm de altura, portanto pode ser facilmente colocado na frente de sua TV, ou pode ser facilmente montado na parede.

O Denon DHT-S217 estará disponível em maio, ao preço de £249 / EUR269.

Escrito por Chris Hall.