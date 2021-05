Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Denon e Marantz seguiram a Yamaha no anúncio de novos receptores AV que vêm com entradas 4K de 120Hz compatíveis com o Xbox Series X.

Embora ambas as empresas já tenham AVRs no mercado com entradas HDMI 2.1, descobriu-se que havia um problema com a entrada 4K 120 Hz (ou 8K) quando especificamente conectada a um Xbox Series X. Isso levou ambas a problemas de correção na forma de um adaptador grátis .

Os novos modelos, entretanto, vêm com correções integradas.

Os receptores Denon AVC-X8500HA e Marantz AV8805A vêm, cada um, com uma entrada HDMI 2.1 com capacidade de passagem de 8K 60Hz / 4K 120Hz. Eles também suportam HDR10 + e HDR Dinâmico, além de QMS (Quick Media Switching) para evitar escurecimento da tela ao alternar as taxas de quadros instantaneamente.

Outros novos recursos para jogadores incluem a taxa de atualização variável (VRR) e o suporte ao modo de baixa latência automática (ALLM). O Quick Frame Transport (QFT) também está incluído.

Ambos os modelos principais atualizados vêm com suporte DTS: X Pro também. Isso permite até 13 canais de decodificação DTS: X.

O Denon AVC-X8500HA custa € 3999 / £ 3699 / $ 4299, enquanto o Marantz AV8805A custa € 4299 / £ 3899 / $ 4799. Ambos estarão disponíveis a partir de junho.

Proprietários da geração anterior de cada um podem ter seu receptor atualizado por € 749 / £ 679 / $ 599 respectivamente, a fim de obter as especificações mais recentes.

Escrito por Rik Henderson.