(Pocket-lint) - Denon e Marantz estavam entre as primeiras marcas a lançar receptores AV que suportam 4K 120Hz para jogos - ou 8K. No entanto, logo descobriu-se que havia um problema com a transmissão de 4K 120 Hz por meio da porta HDMI 2.1 dedicada, especificamente quando se tratava do Xbox Series X.

Os usuários relataram perda ou áudio, uma tela preta ou ambos ao tentarem a saída de 4 K 120 Hz de seu console de próxima geração.

Os receptores parecem funcionar bem com 1080p 120Hz - nós temos o Denon AVR-X2700H e ele pode rodar 120Hz de um Xbox Series S (testado) ou X nessa resolução. No entanto, ter que mudar a resolução nas configurações apenas para jogar jogos de 120 Hz a cada vez pode ser uma dor.

Felizmente, porém, o proprietário de ambos Denon e Marantz, Sound United, agora intensificou a correção. Parece que ele não pode ser consertado por meio de uma atualização de software, mas foi desenvolvida uma caixa adaptadora que fica entre o Xbox e a porta "8K" do AVR.

Ele estará disponível para todos os proprietários de receptores AV Denon e Marantz afetados gratuitamente, contanto que o receptor ainda esteja na garantia.

Os pedidos podem ser feitos aqui para Denon ou aqui para Marantz . Eles abrem no dia 15 de maio e as entregas estão previstas para começar no final do mês.

É provável que futuros AVRs das marcas, além da Yamaha, tenham o problema resolvido.

Você pode ver os receptores afetados abaixo:

AVR-A110

AVR-S960H

AVR-X2700H

AVR-X3700H

AVR-X4700H

AVR-X6700H

AV7706

NR1711

SR5015

SR6015

SR7015

SR8015

Escrito por Rik Henderson.