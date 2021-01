Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando uma barra de som para amplificar o som da sua TV? A Denon acaba de anunciar uma adição atraente à sua linha Home: a Denon Home Sound Bar 550.

Em primeiro lugar, esta barra de som de tamanho médio foi projetada para aprimorar o áudio da sua TV - e quaisquer dispositivos, como consoles de última geração, que você possa ter conectado.

Ele pode decodificar formatos tridimensionais baseados em objetos Dolby Atmos e DTS: X, emitindo através de seus drivers quádruplos de 55 mm, tweeters duplos de 19 mm e um trio de radiadores de baixo para fornecer um som arredondado sem a necessidade de um subwoofer.

Mas a Home Sound Bar 550 também tem tudo a ver com expansão. Você pode adicionar um subwoofer. Você pode adicionar separadores Denon Home, sem fio, para criar um sistema de som surround mais amplo, se desejar. Ou simplesmente sincronize-o com outros produtos Denon Heos para criar um sistema de várias divisões como desejar - seja o Denon Home 350 , 250 ou 150.

O Sound Bar 550 - que mede 650 mm de comprimento x 75 mm de altura x 120 mm de profundidade - é pequeno o suficiente para não atrapalhar a tela de uma TV, enquanto seu sistema de controle do painel de toque só acende quando há interação para garantir que não haja reflexos indesejados.

Há também um controle remoto incluído, ou você pode interagir usando o aplicativo Denon Heos - ou sua voz usando Amazon Alexa ou Siri da Apple (o último via AirPlay 2 e seu dispositivo iOS, não captador de microfone direto). Não há suporte para o Google Assistente no momento.

Portanto, se você deseja usar o Home Sound Bar 550 para música, áudio de TV, Blu-ray ou consoles de última geração, há conexões com e sem fio suficientes para atender às suas necessidades. Uma entrada HDMI é emparelhada ao lado de uma saída HDMI (com eARC) para passar áudio de alta resolução (até 192 Hz / 24 bits), 4K UHD HDR, com conformidade HDCP 2.3 garantindo que os apertos de mão necessários sejam feitos.

E com um preço de £ / $ 599 / € 649, preferimos apertar a mão da Denon, já que a Home Sound Bar 550 parece um ótimo complemento para a linha Home a um preço bem considerado. Esperemos que pareça tão bom - o que descobriremos quando obtivermos uma amostra de análise em torno da data de lançamento "meados de fevereiro" (as pré-encomendas abrem em 1º de fevereiro).

Escrito por Mike Lowe.