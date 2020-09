Denon apresenta Soundbar DHT-S416 2.1 de bom preço com Google Chromecast

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em áudio Denon anunciou sua primeira barra de som com Google Chromecast integrado. Custando £ 299 / € 329, o Denon DHT-S416 estará disponível a partir do final de setembro.

Denon não é estranho às barras de som , é claro, mas o DHT-S416 oferece uma opção alternativa e significa que você pode transmitir música - incluindo áudio de alta resolução de serviços como YouTube Music, Amazon Music HD, Spotify, Tidal, Deezer e Qobuz.

Você pode, é claro, usá-lo com as opções multiroom do Google Chromecast para combiná-lo com outros alto-falantes.

Infelizmente, ele não tem o Google Assistente integrado para controle de voz, mas você pode controlá-lo por voz usando outro dispositivo compatível com o Google Assistente, seja seu telefone ou um Google Home ou um alto-falante Nest inteligente em qualquer lugar da sua casa.

O Denon DHT-S416 vem com um subwoofer separado ostentando um driver de 5,25 polegadas em um gabinete com portas para graves excelentes. E, como é sem fio, você tem liberdade de posicionamento.

A barra em si é bem fina, com 5,6 mm de altura - bem complicada quando comparada a muitas barras de som - mas ainda tem um áudio robusto dentro dela - um par de drivers ovais de alcance total de 1,25x4,4 polegadas e tweeters duplos de 1 polegada.

Escrito por Dan Grabham.