A Denon anunciou um sistema de música com alto-falantes correspondentes que não apenas ostenta um CD player, rádio DAB e streaming de música, como é compatível com o Heos, portanto pode ser usado como parte de uma configuração de música de vários ambientes.

O Denon CEOL N11 DAB pode ser adquirido como uma unidade autônoma, para conexão com seus próprios alto-falantes ou amplificador ou com um par estéreo opcional.

Além do CD player e do rádio DAB / DAB + / AM / FM, ele possui conectividade USB, Bluetooth e Wi-Fi. Ele também suporta o padrão AirPlay 2 da Apple , para streaming de música lossles a partir de um dispositivo iOS.

O Amazon Alexa e o Google Assistant também são suportados, desde que você tenha um eco, a Página inicial do Google ou outro dispositivo por voz nas proximidades. Existem também duas entradas ópticas de áudio, para que você possa usá-lo para expandir a saída de som de uma TV, por exemplo.

Um sensor de infravermelho permite o controle através do controle remoto da sua TV, nesse caso.

Sua compatibilidade com o HEOS permite sincronizar perfeitamente com outros sistemas Denon multiroom, para reprodução de música em casa inteira.

Os dois alto-falantes correspondentes - Denon SC-N10 - funcionam com um woofer de 12 cm e um tweeter de domo macio de 3 cm.

O Denon CEOL N11 DAB custará £ 529 (e o mesmo em euros), enquanto os alto-falantes Denon SC-N10 custarão £ 99 (também o mesmo em euros) para o par. Ambos estarão disponíveis nas lojas e on-line a partir de agosto, nos esquemas de cores preto, branco ou cinza.