Os novos alto-falantes de várias salas do Denon Home esperam levar a luta para o Sonos

ATUALIZAÇÃO: A linha de produtos domésticos da Denon já está disponível para compra no Reino Unido e no resto da Europa.

Denon anunciou o Denon Home - um trio de alto-falantes sem fio para várias salas. A empresa não é estranha a várias salas e vende dispositivos como receptores AV com capacidade para várias salas e barras de som sob a sub-marca HEOS.

O Home 150, o Home 250 e o Home 350 estão disponíveis em vários preços a partir do preço inicial e o 150 tem um preço claramente superior ao Sonos One e ao Echo Studio . O Home 150 custa US $ 249 / £ 219, o Home 250 US $ 499 / £ 449 e o Home 350 (US $ 699 / £ 599).

Os alto-falantes Denon Home estão disponíveis em preto ou branco, com várias opções de conectividade, como qualquer alto-falante conectado vale a pena. Wi-Fi, AirPlay 2 e Bluetooth estão integrados enquanto você pode conectar o sistema ao Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, Tidal, TuneIn, Deezer e muito mais.

Uma tomada USB e entrada auxiliar de 3,5 mm em cada alto-falante também significa que você pode ouvir seus próprios arquivos de alta resolução ou conectar um dispositivo como um Chromecast Audio (que ainda é possível obter, apesar de ter sido descontinuado), Echo Dot ou Echo Flex.

De acordo com as informações que foram enviadas, o controle do assistente de voz nativo está chegando "mais tarde em 2020", graças a uma atualização de firmware - todos os três alto-falantes têm microfones embutidos. No entanto, uma rápida olhada no site de Denon sugere que os alto-falantes suportarão o Amazon Alexa e o Google Assistant - você já pode controlar o áudio através do seu dispositivo móvel.

Se você já possui um dispositivo compatível com HEOS, basta adicionar os alto-falantes Denon Home à sua configuração atual.

Você pode emparelhar dois dos alto-falantes Denon Home com o subwoofer Denon DSW-1H para criar um sistema 2.1, enquanto também é possível conectar um par de alto-falantes domésticos como canais surround traseiros para a barra de som Denon DHT-S716H e a barra de som Denon DHT-S716H e DSW-1H. subwoofer para criar um sistema 5.1 completo.