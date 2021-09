Creative lança a barra de som para jogos Sound Blaster Katana V2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O áudio de jogos é um verdadeiro campo de batalha no momento, com fabricantes de consoles e acessórios lutando pelos seus ouvidos enquanto você joga. Isso está acontecendo principalmente no campo dos fones de ouvido - as barras de som e os alto-falantes da TV são um pouco mais raros ainda.

O Sound Blaster Katana da Creative era algo raro - uma barra de som voltada explicitamente para jogos, e é claramente um sucesso comprovado o suficiente para desencadear uma sequência. Daí o novo Katana V2, uma barra de som revisada e aprimorada.

Foi suavizado e refinado na frente do design, com um visual um pouco mais premium na própria barra, embora o subwoofer incluído não pareça diferente. Ainda assim, por baixo do capô, a Creative diz que é 68% mais potente, então, se você realmente quiser aumentar o volume, isso o aumentará.

Impressionantemente, a Creative leu a sala sobre jogos - enquanto o Katana V2 terá um som incrível no modo de alto-falante, ele tem um conector de 3,5 mm na frente e no centro para sessões noturnas onde você não pode estourar seus sons.

Esse conector usa o recurso da Creative, a holografia de fones de ouvido Super X-Fi, para simular uma experiência de alto-falante de última geração. Existem também vários modos de áudio para alternar entre os diferentes tipos de jogos.

A conectividade é impressionante, com um conjunto completo representado na forma de HDMI ARC e portas ópticas, Bluetooth 5.0, uma porta USB-C para suporte de áudio USB, entrada AUX de 3,5 mm e saída SXFI. Abarra de som está disponível agora por £ 299 ou $ 329,99 , e estaremos testando uma para uma revisão completa em breve, então fique de olho no nosso veredicto.