Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marca britânica Cambridge Audio anunciou sua mais recente plataforma giratória habilitada para Bluetooth- que é capaz de transmitir áudio em alta resolução usando o aptX HD.

O deck de vinil da Cambridge Audio Alva ST pode ser conectado sem fio a amplificadores, fones de ouvido ou alto-falantes compatíveis. Ele suporta streaming de áudio em até 24-bit / 48kHz.

Ele tem seu próprio palco fono embutido e conexões com fio esportivo também, de modo que você pode conectá-lo a um sistema Hi-Fi ou amplificador.

O deck possui um design de acionamento por correia com controle eletrônico de velocidade. O tonearm tem uma concha de cabeça destacável e é feito para manter a ressonância ao mínimo.

A travessa é feita de alumínio fundido que é fresado CNC para uma superfície plana e lisa. Um tapete de borracha é colocado em cima para garantir que não haja vibrações indesejadas.

"A Alva TT original foi a primeira mesa giratória Bluetooth HD aptX do mundo, e a reação a ela foi além de todas as nossas expectativas", disse o diretor administrativo da Cambridge Audio, Stuart George.

"Em resposta ao feedback do cliente, temos o prazer de oferecer mais escolha e flexibilidade, introduzindo a Alva ST ao lado da TT V2". Quer você esteja apenas começando com o renascimento do vinil ou procurando atualizar seu primeiro toca-discos para uma maior performance, a Alva ST da Cambridge Audio está lá para você desfrutar de sua crescente coleção de vinil".

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 14 Junho 2022

O Alva ST estará disponível a partir de 15 de junho de 2022, ao preço de £849 / $999.

Escrito por Rik Henderson.