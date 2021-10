Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bowers & Wilkins reinventou um de seus muito queridos alto-falantes e o trouxe de volta ao mercado após uma ausência de seis anos.

O novo Bowers & Wilkins Zeppelin se parece com os modelos anteriores, com uma forma oval icônica, mas apresenta novos drivers de alto-falante estéreo e suporte para serviço de streaming.

Além disso, enquanto seu antecessor era chamado de " Zeppelin Wireless ", este é na verdade o primeiro sem entradas auxiliares de áudio.

Em vez disso, ele suporta AirPlay 2 para usuários de iPhone e iPad e aptX Adaptive Bluetooth para proprietários de dispositivos Android. Além disso, ele é habilitado para Spotify Connect, então irá transmitir faixas do Spotify por meio do aplicativo e é capaz de reproduzir música de alta resolução de até 24 bits por meio de outros serviços, como Deezer, Tidal e Qobuz (por meio do Bowers & Wilkins Music aplicativo).

Há suporte para Alexa integrado junto com microfones de campo distante, para que você possa usar o assistente de voz sem precisar de um dispositivo Echo separado por perto.

O Pocket-lint também foi informado de que ganhará recursos multiroom em uma data posterior (em 2022). Isso permitirá que os proprietários o conectem à linha de alto-falantes Formation da marca.

Dentro do gabinete há dois tweeters de cúpula dupla de 25 mm, dois drivers de médio alcance FST de 90 mm e um único subwoofer de 150 mm. Eles lidam com frequências altas, médias e baixas, respectivamente. A potência total de saída é de 240W.

O novo Bowers & Wilkins Zeppelin já está disponível nos Estados Unidos, com lançamento no Reino Unido em 14 de outubro de 2021.

Duas cores estão disponíveis - cinza meia-noite e cinza pérola. Seu preço é £ 699 / $ 799 / € 799.