Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bowers & Wilkins apresentou um novo aplicativo para sua linha Formation de alto-falantes conectados que simplifica a transmissão de vários serviços, como Qobuz e Tidal.

O Bowers & Wilkins Formation Music App para Android e iOS inicialmente fica ao lado do aplicativo Home existente. Também oferece suporte para TuneIn, Dash Radio (em mercados selecionados), NTS Radio e SoundCloud. O suporte Qobuz inclui streaming de áudio de alta resolução de até 96kHz / 24 bits.

O aplicativo de música agrega conteúdo de diferentes serviços dos quais você é membro, permitindo que você acesse faixas, álbuns, listas de reprodução e estações de rádio em um único lugar - de forma semelhante ao aplicativo de controle Sonos. Listas de reprodução selecionadas de Bowers & Wilkins também serão oferecidas.

Embora o Home App ainda exista no momento, fornecendo funcionalidade de configuração para toda a plataforma, ele será integrado ao Music App ainda este ano.

Os alto-falantes da Bowers & Wilkins Formation representam a solução multiroom da empresa e também vêm com suporte Apple AirPlay 2 e Bluetooth aptX HD. Eles também são compatíveis com Spotify Connect e certificados para trabalhar com Alexa.

"Tenho o prazer de anunciar esta extensão significativa no escopo e capacidade de nossa tecnologia de formação líder de classe. O novo aplicativo de música é uma declaração de nossa intenção de desenvolver e melhorar ainda mais nosso portfólio de produtos habilitados para Formação e tenho certeza disso vai nos ajudar a continuar a definir o padrão ouro para qualidade de som de alto-falantes sem fio daqui para frente ", disse o presidente da marca da empresa, Geoff Edwards.

Escrito por Rik Henderson.