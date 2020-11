Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como o som que emana de sua TV é quase cômico, a Amazon está fazendo a coisa certa nesta Black Friday e descontando o Bose Solo 5.

Atualmente, a barra de som está disponível por £ 124,99 / $ 149,95 na Amazon, reduzida de £ 249,99 / $ 199,99.

Esteja você nos EUA ou no Reino Unido, isso representa uma economia realmente útil em um grampo de áudio para sua TV e sala de estar. No entanto, como este é um equipamento muito elogiado, não seria nenhuma surpresa ver o estoque secar rapidamente neste negócio. Particularmente nos Estados Unidos, onde a economia é classificada como uma transação por tempo limitado com um prazo não especificado.

E embora possa ser um pouco longo no dente agora, ainda é uma barra de som que se mantém contra o resto da concorrência em sua faixa de preço. É também um tamanho muito bom para montar - 2,6 x 21,6 x 3,4 polegadas - apresentando uma entrada de áudio ótica singular, entrada de áudio coaxial e uma porta aux de 3,5 mm. Isso significa que você deve exigir apenas um único cabo na TV para receber melhor som instantaneamente.

Naturalmente, há suporte para Bluetooth também, o que significa que você pode conectar sua música de seu iOS ou Android e usá-la como um alto-falante normal. Usar o controle remoto universal incluído também permite que você ajuste as configurações de áudio do que está tocando, o que é realmente útil para aqueles que alternam entre esportes, filmes e música.

