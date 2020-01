Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Bose está fechando todas as suas lojas de varejo na América do Norte, Europa, Japão e Austrália.

A empresa privada, que abriu sua primeira loja em 1993 e tem vários locais espalhados por todo o mundo, especialmente em shopping centers, disse que seus clientes atualmente tendem a comprar on-line fones de ouvido e alto-falantes Bose. Vários funcionários da Bose serão, portanto, demitidos.

Os produtos Bose são "cada vez mais comprados por meio do comércio eletrônico", explicou. “Originalmente, nossas lojas de varejo proporcionavam às pessoas uma maneira de experimentar, testar e conversar conosco sobre sistemas de entretenimento doméstico com vários componentes, CD e DVD. Na época, era uma ideia radical, mas nos concentramos no que nossos clientes precisavam e onde eles precisavam - e estamos fazendo a mesma coisa agora. ”

A empresa com sede em Massachusetts não está revelando quantos funcionários perderão seus empregos como resultado de sua decisão de reduzir sua presença física, mas os relatórios indicam que centenas de funcionários serão afetados. A declaração da Bose sugeria que a empresa ofereceria assistência e indenização aos funcionários afetados, mas também observou que detalhes adicionais sobre o assunto são "particulares".

O Verge disse que a Bose começará a fechar sua presença no varejo nos próximos meses. Um total de 119 lojas em todo o mundo fechará, embora 130 lojas continuem operando na Grande China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Sudeste Asiático e Coréia do Sul.