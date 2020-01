Belkin se une à Devialet para lançar o alto-falante inteligente Soundform Elite com carregamento sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Belkin, especialista em acessórios, contratou a empresa francesa Devialet para ajudá-lo a criar esse alto-falante inteligente que não apenas funciona bem, mas também soa bem. Ele ainda possui carregamento sem fio compatível com Qi incorporado no dock na parte superior.

O Soundform Elite estará disponível no próximo mês por £ 280, por isso não é barato, mas prejudica o final mais caro do mercado.

Como muitos outros lançamentos de alto-falantes inteligentes de terceiros que estamos vendo no momento, o Soundform Elite opta pelo Assistente do Google pelo Amazon Alexa.

Embora o alto-falante inteligente Soundform Elite tenha sido lançado aqui na CES 2020 , na verdade ouvimos um protótipo do dispositivo há alguns meses e ele oferecia áudio impressionante para o tamanho do dispositivo.

No entanto, a competição por alto-falantes inteligentes é acirrada e a Belkin - agora de propriedade da gigante chinesa Foxconn - terá que trabalhar duro para impressionar os clientes em potencial.

Em nossa demonstração anterior, fomos informados de que a equipe que trabalhava no dispositivo tinha que trabalhar duro para garantir que o áudio estivesse livre de interferências do carregamento sem fio - e que o telefone permaneceria no carregador enquanto o áudio estivesse em alta.

A Devailet é a empresa por trás da série de alto-falantes Phantom com um som soberbo - mas caro -. Ele também forneceu a inteligência de áudio da incursão da Sky no mercado de som de TV - Sky Soundbox - há alguns anos.

A Devialet incorporou sua tecnologia patenteada SAM (Speaker Active Matching) dentro do alto-falante para uma reprodução de som mais precisa. Sua configuração de woofer também foi projetada especificamente para reduzir vibrações.

O Soundform Elite está disponível em cinza / branco ou preto.