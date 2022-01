Apple parece ter descontinuado o Beats Pill Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple parece ter descontinuado discretamente o Beats Pill Plus, com a listagem do alto-falante Bluetooth movido a bateria removida dos sites da empresa.

Lançado em 2015, o Pill Plus foi o primeiro dispositivo lançado sob o nome Beats após a aquisição da empresa pela Apple por US$ 3 bilhões. Era essencialmente uma versão mais elegante do alto-falante Pill original da Beats - disponível apenas em preto e branco, com a porta Lightning da Apple e vendido por US $ 229.

Em nossa análise do Beats Pill Plus , lamentamos esse preço alto - especialmente porque os usuários teriam que dobrar para receber som estéreo - mas elogiamos o design geral.

"O Beats Pill+ é o portátil em forma de pílula mais bonito da empresa agora de propriedade da Apple. Mas isso não é suficiente para fazê-lo ficar muito acima da concorrência, principalmente devido à qualidade geral do som e uma conexão Bluetooth dispersa", comentamos. disse na época.

Desde o seu lançamento, a Apple negligenciou a linha Pill. Ao contrário da vasta gama de fones de ouvido Beats , que passou a receber os mesmos chips e integração fabricados pela Apple que a família AirPods, os alto-falantes da Beats nunca receberam suporte para Apple AirPlay ou Siri.

Com o Beats Pill Plus agora aparentemente descontinuado, também há um buraco nas ofertas da Apple. Embora tenha o HomePod mini para atuar como um pequeno alto-falante doméstico inteligente habilitado para Siri, não há nada portátil sob o nome Beats ou Apple.

Se a Apple eventualmente optasse por fazê-lo, agora também estaria introduzindo um produto em um mercado seriamente competitivo.

O Sonos agora possui alguns alto-falantes portáteis e prontos para uso inteligente - o Sonos Move e o Sonos Roam - enquanto alto-falantes Bluetooth acessíveis e de excelente som de outras marcas são comuns.

No momento em que escrevo, não há rumores ou vazamentos substanciais que sugiram que um novo alto-falante da Apple seja lançado em 2022; portanto, até ouvirmos algo concreto, vamos simplesmente inclinar a cabeça e lembrar do Pill Plus.

Escrito por Conor Allison.