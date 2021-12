BBC Sounds chega ao Sonos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Sonos agora podem ouvir o conteúdo da BBC Sounds em seus alto-falantes.

A BBC trabalhou com a marca para adicionar seu podcast e serviço de streaming de rádio ao aplicativo Sonos S2 na pré-visualização.

Você só precisa acessar o aplicativo no celular, navegar até "Adicionar um serviço" no menu de configurações e, em seguida, encontrar BBC Sounds entre os vários serviços disponíveis.

Clique nele e vincule sua conta Sonos à sua conta BBC.

O streaming de conteúdo da BBC é gratuito e inclui streams ao vivo de todos os canais de rádio da empresa. Além disso, existem pacotes de música, como Sucessos de Natal e outras listas de reprodução criadas por apresentadores e convidados.

Uma grande seleção de podcasts também está disponível, incluindo That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux e programas baseados na programação da BBC, como Match of the Day.

"Queremos que os sons da BBC estejam disponíveis onde e quando as pessoas quiserem ouvir, e esta é outra maneira de garantir que as pessoas possam desfrutar de nosso áudio como quiserem. De favoritos firmes a novas descobertas, estamos dando aos nossos ouvintes um acesso ainda mais fácil a nossa brilhante seleção de rádio, mixagens musicais e podcasts ", disse o controlador da BBC Sounds, Jonathan Wall.