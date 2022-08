Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen anunciou o Beosound Theatre, uma barra de som de alta qualidade que combina alto-falantes diretos, laterais e de alto-falantes para apresentar uma experiência de áudio em 3D para visualização de TV e muito mais.

A barra contém 12 alto-falantes, incluindo dois woofers personalizados de 6,5 polegadas, e é capaz de uma potência total de saída de 800W.

Pode ser montado na parede ou usado como parte de uma experiência de TV em um suporte dedicado. Isso inclui os próprios televisores Bang & Olufsen, mas também pode ser combinado com praticamente qualquer conjunto de tela plana.

"O suporte de interface do Beosound Theatre oferece a possibilidade de acoplar quase qualquer tela à barra de som. Isto significa que as pessoas não têm que investir em uma nova TV ou podem simplesmente escolher o que acreditam ser a melhor solução de TV", explicou o chefe de circularidade do produto da B&O, Mads Kogsgaard Hansen.

O suporte também é motorizado e pode ser usado para esconder todos os cabos.

A própria barra de som utiliza a tecnologia de feixe originalmente projetada para os alto-falantes Beolab 90 da marca e apresenta um canal central dedicado à clareza da fala, onde seu tweeter é montado em frente à faixa média.

Ela suporta Dolby Atmos para um palco sonoro mais amplo e também pode ser usada como parte de um sistema de cinema em casa maior, com sete saídas embutidas permitindo até 7.1.4 canais para um som surround completo.

O Beosound Theatre está disponível tanto em madeira quanto em tecido, nas lojas Bang & Olufsen e no varejo. Ele começa em 6.490 euros / 5.590 libras esterlinas.

Escrito por Rik Henderson.