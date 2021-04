Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os alto-falantes Beolab 28 da Bang & Olufsen são inteligentes de várias maneiras: inteligentes para os olhos, inteligentes por dentro graças a um módulo de conectividade que pode ser atualizado no futuro e inteligentes como unidades sem fio independentes conectadas.

Já houve um grande mercado para alto-falantes de chão, mas você teria que conectá-los separadamente com um amplificador dedicado e encontrar espaço para tudo isso. Não é assim com o Beolab 28 - conecte essas caixas acústicas de grande porte na parede e elas funcionarão por conta própria. Ou você pode literalmente conectá-los à parede, usando suportes de montagem em parede. Que tal isso para um acabamento atraente?

O Beolab 28 é claramente inspirado nos produtos clássicos de piso da Bang & Olufsen, mas atualizado com um acabamento contemporâneo. Cada unidade possui controles de toque integrados, bem como o kit mais recente da B&O que foi anunciado em 2021 - o alto-falante doméstico Beosound Level e o alto-falante de estante Beosound Emerge .

Aqui está uma análise dos detalhes de especificação de visão rápida para obter uma visão geral do design, potência e conectividade das caixas acústicas:

Conectividade: AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect, Wi-Fi, Beolink Multiroom

Dimensões (por alto-falante): 25,3 cm quadrados por 137 cm de altura / Peso (por alto-falante): 18,6 kg

Design interno (por alto-falante): 1 woofer de 6,5 pol., 3 drivers de faixa completa de 3 pol., 1 tweeter de 1 pol.

Potência de pico: 625 W por alto-falante (woofer de 225 W, 3 drivers de 100 W, tweeter de 100 W)

Portas: 2x Ethernet, 1x óptica / entrada de linha, 1x USB-C, 1x conexão de woofer

Resposta de frequência: 27Hz - 23kHz

Entre essas informações estão dois recursos que serão ativados mais tarde: o Beolink Multiroom e a funcionalidade da porta USB-C. Na verdade, o Beolab 28 é - muito parecido com o Beosound Level - atualizável no futuro, com um módulo de conectividade substituível. Isso significaria que, digamos, dentro de 10 anos, haveria uma nova tecnologia para o melhor streaming da categoria, uma nova unidade poderia ser introduzida e substituída - sem a necessidade de comprar um novo conjunto de alto-falantes. É uma segurança à prova de futuro.

O que não é apenas inteligente, é algo essencial. Por quê? Porque um par de alto-falantes Beolab 28 custará £ 9.750 / $ 14.750. Para o qual a Bang & Olufsen promete som com qualidade de estúdio. E dados os elogios de áudio anteriores da empresa dinamarquesa, não temos dúvidas disso por um momento. Mas com certeza custa um bom centavo.

Quer esbanjar o dinheiro? O Beolab 28 vem em três acabamentos - Prata Natural, Preto Antracita, Tom Bronze - com capas de tecido de malha ou opções de madeira maciça (por um valor extra além do preço).

Escrito por Mike Lowe.