(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen recriou e relançou um dos seus produtos mais emblemáticos - o gira-discos Beogram 4000c.

Lançado pela primeira vez na década de 1970, o deck de vinil é o primeiro de uma série planejada de tecnologia relançada da marca, como parte de sua nova iniciativa Clássicos.

Ela leva os modelos usados e originais de volta à fábrica onde foram originalmente criados e os atualiza com tecnologia moderna.

O Beogram 4000c da B&O foi um pouco ajustado, com sua caixa de alumínio original polida e anodizada para dar um tom champanhe - ironicamente fazendo com que pareça mais anos 70 do que antes.

Também mudou a caneta, que foi trocada por uma versão de alto desempenho. Ele fica ao lado de um braço que é baseado nas especificações originais da B&O.

Finalmente, um pré-amplificador RIAA phono foi adicionado para deixar o deck atualizado com soluções de alto-falantes modernas.

"Na Bang & Olufsen, nossos produtos são construídos para resistir ao teste do tempo. Isso é o que nos diferencia como marca, o que o Beogram 4000c incorpora de forma tão bela e o que queremos construir no futuro", disse o produto global da empresa gerente, Mads Kogsgaard Hansen.

O Beogram 4000c Recreated Limited Edition será "apresentado" em lojas Bang & Olufsen selecionadas a partir de 12 de outubro. Haverá apenas 95 modelos numerados disponíveis, com preço de £ 9.000 cada.

Escrito por Rik Henderson.