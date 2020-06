Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Bang & Olufsen anunciou uma parceria com o Xbox para os alto-falantes de jogos de ponta no futuro.

Isso deve resultar em uma "nova proposta de áudio" para os jogadores de console que procuram uma experiência com qualidade de audiófilo. Não menos importante, com o Xbox Series X no horizonte iminente.

Se isso significa uma barra de som , como o Beosound Stage ou uma configuração completa do surround, ainda não temos certeza, mas o (s) novo (s) produto (s) de B&O terão as funcionalidades "Designed for Xbox".

Isso incluirá conectividade contínua e uma "experiência aprimorada do usuário".

"A indústria de jogos cresceu significativamente nos últimos anos em faixas etárias, gênero e países, e esperamos que essa tendência continue. A tecnologia avançou significativamente nos jogos, e o aprimoramento da experiência sonora oferece um lugar para tocarmos uma chave ", disse o vice-presidente da Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen.

"Ao ingressar na indústria de jogos, queremos fazer o que fazemos de melhor: oferecer um desempenho sonoro excepcional, envolto em design surpreendente e artesanato sólido. Vemos um grande potencial comercial nos jogos, e no Xbox acreditamos ter encontrado o parceiro ideal para realizar esse potencial ".

Teremos que esperar para descobrir mais sobre o sistema de som em que essa colaboração resultará.

"No futuro, as duas empresas compartilharão informações adicionais quando disponíveis", explicou a B&O em comunicado.