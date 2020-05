Bang & Olufsen renova o alto-falante Beosound A1 Bluetooth com o Amazon Alexa integrado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Bang & Olufsen reformulou seu alto-falante Bluetooth básico Beosound A1 com som aprimorado, duração da bateria - além de suporte nativo para o Amazon Alexa . Isso significa que você não precisa pressionar um botão para chamar o assistente; você pode simplesmente dizer "Alexa" seguido de seu comando da mesma maneira que faria com um Amazon Echo .

O alto-falante de £ 200/250 Euro ainda possui o mesmo design circular clássico com pulseira de couro, mas a unidade de segunda geração possui um design mais fino e leve, desenvolvido em parceria com a conhecida designer industrial dinamarquesa Cecilie Manz.

O Alexa embutido funciona usando três microfones incorporados no dispositivo. Isso não tem um alcance enorme - funcionará a até 5 metros de distância, mas possui um recurso inteligente, que permanecerá responsivo por até três horas depois que você desligar o alto-falante.

Ele precisará manter a conexão Bluetooth com o telefone, para funcionar, porque ele usa a conexão de dados do dispositivo para conversar com os servidores da Amazon.

O Beosound A1 agora é totalmente à prova de poeira e à prova dágua (classificação IP67, portanto, teoricamente, pode ser submerso em água até um metro de profundidade por até 30 minutos) e possui uma vida útil da bateria aumentada durante a primeira geração. Agora ele é capaz de durar a duração de todos os dias com 18 horas de jogo em comparação com quatro horas no primeiro modelo.

A interface também recebeu um pouco de trabalho, com botões reposicionados com símbolos mais claros para facilitar o uso, além de um indicador LED mais fácil de visualizar.

No interior, existem amplificadores duplos de classe D de 30 W, enquanto os drivers também foram repensados para obter um som de 360 graus ainda melhor - há um woofer médio de cone de alumínio de 3,5 polegadas, um tweeter de dome de 3/4 de polegada e suporte para aptX e Bluetooth 5.1 também.