O grande HomePod pode estar de volta em breve, mas há más notícias para a Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fãs do HomePod original, maior, podem ter um novo orador a esperar, mas segundo consta, não haverá uma TV Apple atualizada este ano.

Quando a Apple lançou o HomePod pela primeira vez, havia apenas um modelo, seguido pelo menor HomePod mini. Mas depois de matar os compradores do modelo original, há muito tempo a Apple desejava que ele fosse trazido de volta. Agora, parece que isso está acontecendo de acordo com Mark Gurman da Bloomberg.

Escrevendo através do boletim Power On, Gurman diz que "o retorno do tamanho maior do HomePod ainda está definido para este ano" antes de amenizar as expectativas. "Eu não esperaria nada de revolucionário sobre isso", diz ele, acrescentando que provavelmente chegará com um novo preço, mais baixo do que o antigo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

No entanto, em termos de mudanças, Gurman diz que um novo painel de controle de toque substituirá o existente no topo do alto-falante, enquanto um chip atualizado assegurará que o novo HomePod será mais rápido para responder a consultas e comandos.

Com um novo HomePod no horizonte, as notícias não são tão boas para os fãs da Apple TV. Gurman diz que "não há planos para o lançamento de uma nova Apple TV em 2023". A Apple atualizou a atual Apple TV 4K no final de 2022, no entanto.

As notícias chegam quando a Apple continua a focar suas equipes de hardware e software em tirar seus fones de ouvido AR/VR, com o Apple Watch, iPad e AirPods esperando receber o mínimo de atualizações em 2023 - se é que eles receberão alguma atualização.

Escrito por Oliver Haslam.