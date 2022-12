Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estiver tendo problemas com seu HomePod mini, antes de levá-lo para a Apple Store para manutenção ou pedir ajuda à empresa, talvez considere a possibilidade de reconfigurar o alto-falante inteligente para as configurações de fábrica. Não custa tentar, certo? Há algumas maneiras de reiniciar um HomePod mini. A primeira pode ser feita com o aplicativo Home no seu dispositivo iOS, e a segunda pode ser feita com o próprio alto-falante. Você pode usar o método que preferir. Ambas são rápidas e fazem o trabalho. Esperamos que sejam tudo o que você precisa para colocar seu mini em funcionamento.

Como reiniciar um HomePod mini de fábrica

Se você tiver dois mini alto-falantes HomePod configurados como um par estéreo, por favor, desagrupe-os no aplicativo Home antes de reiniciar qualquer um dos alto-falantes. (Você não pode reiniciar um HomePod mini se ele estiver em grupo. Consulte a página de suporte da Apple se você precisar de ajuda para desagrupar seu alto-falante).

Reinicializar o HomePod mini com o aplicativo Home

Certifique-se de estar conectado ao seu iPhone ou iPad com o ID da Apple que você usou para configurar o alto-falante inteligente.

Abra o aplicativo Home em seu dispositivo iOS. Pressione e segure o HomePod mini. Selecione o ícone Configurações Ou role para baixo para as configurações do HomePod. Selecione Reinicializar HomePod. Selecione Reset.

Reinicializar o HomePod mini no próprio alto-falante

Se você não conseguir reiniciar o HomePod mini a partir do aplicativo Home, você pode pressionar a parte superior do alto-falante para reinicializá-lo para suas configurações de fábrica.

Desconecte o adaptador de energia para o HomePod mini. Espere 10 segundos e, em seguida, conecte o alto-falante novamente. Aguarde mais 10 segundos. Pressione a superfície de toque na parte superior do HomePod mini e segure-o ali. A luz branca girando ficará vermelha. Mantenha seu dedo pressionado. Siri dirá que seu HomePod mini está prestes a ser reinicializado. Quando você ouvir três bipes, levante o dedo.

O que acontece quando você faz um reset?

A reinicialização do seu HomePod mini é útil para fins de solução de problemas ou se você quiser dar o alto-falante. Quando você reinicializa um HomePod mini para as configurações de fábrica, ele faz com que o dispositivo volte a parecer novinho em folha. Todas as suas configurações e preferências serão definitivamente apagadas do alto-falante. Você precisará configurá-lo como um novo dispositivo se quiser usá-lo novamente.

Deseja saber mais?

A Apple tem uma página inteira de suporte para reiniciar os alto-falantes do HomePod, se você precisar de mais instruções.

