(Pocket-lint) - Parece que a Apple poderia estar trabalhando em uma enxurrada de dispositivos domésticos inteligentes que poderiam incluir não apenas um novo HomePod e um HomePod mini, mas também um display inteligente, competindo com pessoas como o Nest Hub do Google e o Echo Show da Amazon.

De acordo com o último boletim Power On do Mark Gurman, a Apple tem "pelo menos quatro novos dispositivos domésticos inteligentes em seus laboratórios", embora ele acrescente que "nem todos verão a luz do dia". Gurman menciona um desses dispositivos como uma atualização do HomePod original que foi descontinuado em 2021, o qual ele já relatou anteriormente.

Diz-se que esse dispositivo se chamará B620 e diz-se que rodará o mesmo chip que o Apple Watch Series 8, ao mesmo tempo em que estará mais próximo do HomePod descontinuado "em termos de tamanho e desempenho de áudio", em vez do HomePod mini.

Um HomePod mini atualizado também foi mencionado na newsletter, juntamente com um dispositivo de cozinha que combina um iPad e um alto-falante, e um dispositivo de sala de estar que combina uma TV, uma câmera e um HomePod da Apple.

O iPad e o dispositivo combinado de alto-falantes, nós vemos como sendo uma tela inteligente como os modelos Nest Hub e Echo Show, embora talvez com uma interface que permite fazer um pouco mais, especialmente se ele executar o iPadOS. É possível que um novo sistema operacional despojado possa acontecer em uma tela inteligente.

Gurman acredita que o display inteligente ou dispositivo de sala de estar poderia ser lançado no final de 2023, ou no início de 2024, mas essa é toda a informação oferecida por enquanto. Mas um display inteligente da Apple faz todo o sentido.

Escrito por Britta O'Boyle.