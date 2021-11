Como conectar mini alto-falantes Apple HomePod à Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode ter descontinuado o HomePod maior, mas o HomePod mini tem todos os mesmos truques antigos, bem como alguns novos, incluindo a capacidade de se conectar à Apple TV 4K e ser usado como alto-falantes no lugar dos alto-falantes da TV ou uma barra de som .

Uma vez conectado, o HomePod mini - ou minis - não reproduzirá apenas o som de sua Apple TV 4K, mas você também poderá controlar sua Apple TV e sua TV com comandos de voz Siri , como ligar sua TV usando sua voz, por exemplo. Prático.

Veja como conectar seus mini alto-falantes Apple HomePod ao Apple TV 4K e o que você precisa saber.

Existem duas maneiras diferentes de conectar o HomePod mini à Apple TV. Você pode fazer isso através da própria Apple TV ou através do app Home no seu iPhone ou iPad .

Melhores alto-falantes Bluetooth 2021: Os melhores alto-falantes portáteis para comprar hoje Por Conor Allison · 24 Novembro 2021

Seja qual for a forma que você escolher, uma vez conectado, todo o som que vem de sua Apple TV será direcionado para seu mini HomePod. Isso inclui os cliques de navegação.

Para conectar seu HomePod mini à sua Apple TV para usá-lo como um alto-falante, primeiro você precisa ir para Configurações no menu da Apple TV.

Em seguida, você precisará selecionar Vídeo e áudio e, em seguida, Saída de áudio padrão. Seu HomePod mini deve aparecer na lista, permitindo que você o selecione.

Se você deseja conectar o seu HomePod mini à sua Apple TV usando o seu iPhone ou iPad, primeiro você precisa abrir o aplicativo Home. Em seguida, você precisará certificar-se de que seu HomePod mini e sua Apple TV estão conectados à mesma sala.

No app Home , toque e segure o bloco da Apple TV> Role para baixo até a engrenagem Configurações no canto inferior direito> Toque em Opção de Áudio Padrão> Selecione a sala com seu mini HomePod nela.

Se você tiver a sorte de ter mais de um mini alto-falante HomePod ou alto-falante HomePod, você pode emparelhá-los em estéreo - leia nosso recurso separado sobre como fazer isso . Isso oferecerá um palco de som mais envolvente em geral, fornecendo canais esquerdo e direito.

Você pode fazer o emparelhamento estéreo de dois mini alto-falantes HomePod ou dois alto-falantes HomePod e usá-los como saída de som para sua Apple TV, mas não pode fazer o emparelhamento estéreo de um mini HomePod com um HomePod.

Recomenda-se que você coloque os minifalantes HomePod de cada lado da TV se você criou um par estéreo e eles devem estar separados por cerca de 1,2 metros. Se você estiver usando apenas um mini alto-falante HomePod, ele deve estar no centro da TV e a menos de 250 mm da parede.

Seu iPhone ou iPad e sua Apple TV 4K precisam estar executando respectivamente iOS 14.2, iPadOS 14.2 e tvOS 14.2 ou posterior. Você também precisará verificar se todos os dispositivos estão na mesma rede Wi-Fi.

É importante notar que enquanto o HomePod maior e descontinuado suporta som surround de home theater, o HomePod mini não, então você não obterá Dolby Atmos 5.1 ou 7.1 através do HomePod mini.