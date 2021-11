Apple HomePod mini novas cores agora disponíveis no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou três novas cores para seu HomePod mini durante seu evento Unleashed em outubro e agora essas três cores estão disponíveis para compra no Reino Unido.

As novas cores - que incluem Amarelo, Azul e Laranja - já estavam disponíveis para compra nos Estados Unidos, mas não se sabia quando estariam à venda deste lado do lago.

Eles se juntam às opções de cores Branco e Cinza Espaço, mas em vez do acabamento de cor apenas aplicado ao exterior da malha, ele se estende até a base do minifalante HomePod, ícones de volume e também há um cabo de força tecido colorido. A superfície de toque na parte superior também apresenta dicas da respectiva cor.

Além da atualização de cor, o minifalante HomePod oferece a mesma funcionalidade de antes, bem como a mesma arquitetura de som. Você pode pedir ao Siri para enviar uma mensagem ou ao WhatsApp com viva-voz, por exemplo, ou para tocar sua música favorita.

Também é possível emparelhar dois mini alto-falantes HomePod para criar um par estéreo ou usá-los como alto-falantes para várias divisões, e o Siri também pode agendar comandos smarthome, para que você possa dizer na hora do almoço para desligar as luzes compatíveis com o Apple HomeKit às 20h30, por exemplo.

Outros recursos incluem funcionalidade de proximidade aprimorada, onde os usuários podem trazer um iPhone habilitado para U1 perto do mini HomePod para transmitir música ou obter sugestões de escuta personalizadas.

O minifalante Apple HomePod está disponível para compra em cinco opções por £ 99 no Reino Unido e $ 99 nos EUA. Se você está procurando um toque de cor em sua casa, que também pode entregar na frente do som, é uma ótima opção.