(Pocket-lint) - Em outubro de 2021, a Apple lançou uma atualização para os minifalantes HomePod e HomePod, adicionando suporte para reprodução sem perdas do Apple Music e áudio espacial Dolby Atmos. É uma atualização muito esperada, dado o sucesso sem perdas da Apple Music iOS, iPadOS, macOS e dispositivos Apple TV 4K no verão anterior.

Áudio sem perdas da Apple Music é o nome dado às faixas de música no Apple Music que estão em um formato de resolução mais alta do que o normal. Isso significa que você pode ouvir música que não foi compactada e, portanto, retém todos os detalhes e nuances das gravações originais. O áudio sem perdas da Apple Music oferece aos usuários a opção de ouvir faixas de música com taxas de bits mais altas, com algumas opções de "sem perdas".

Ele usa o tipo de arquivo ALAC (Apple Lossless Audio Codec) e oferece diferentes tipos:

Áudio sem perdas (até 24 bits a 48 kHz)

Áudio sem perdas de alta resolução (até 24 bits a 192 kHz)

Você precisa de um HomePod ou HomePod mini atualizado com a atualização de software mais recente. Você também precisa do aplicativo Home no iPhone ou iPad que foi usado para configurar seu HomePod.

No seu iPhone ou iPad, abra o app Home. Toque no botão Home. Toque em Configurações da casa. Em Pessoas, toque no seu nome. Toque em Apple Music. Ligue ou desligue o áudio sem perdas.

