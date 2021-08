Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próprios alto-falantes inteligentes da Apple, o elegante HomePod Mini e o cada vez mais esquecido HomePod, estão recebendo os recursos que têm surgido em seus AirPods nos últimos meses, ou seja, suporte para áudio espacial e áudio sem perdas.

Os betas mais recentes para iOS 15 e software HomePod adicionaram alternadores para os alto-falantes para habilitar e desabilitar os recursos, demonstrando que eles estão claramente no pipeline para um lançamento mais amplo.

Por enquanto, porém, os alternadores nem estão aparecendo para 100 por cento dos usuários que estão em ambas as fatias beta, então não está exatamente prestes a ser implementado para todos.

Isso não está saindo do nada, no entanto. A Apple nos disse que traria áudio sem perdas para os alto-falantes no futuro, como você esperava, dado seu desempenho de áudio extremamente impressionante. O que não tínhamos era um cronograma e, para ser justo, ainda não temos.

Ainda assim, o fato de que os alternadores estão aparecendo como parte do iOS 15 beta faz com que pareça inteiramente possível que o lançamento completo do sistema operacional será o ponto em que os recursos se tornarão acessíveis a todos com um HomePod de qualquer uma das variedades.

