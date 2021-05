Deezer chega ao Apple HomePod e HomePod mini

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deezer está agora disponível como um serviço nativo através HomePod e da Apple HomePod de mini alto-falantes. Isso inclui suporte Siri total para reprodução de música.

A plataforma de streaming se tornou um dos poucos serviços de terceiros disponíveis no próprio HomePod - a maioria dos outros precisam ser transmitidos de um dispositivo iOS via AirPlay.

Funcionará para todos os assinantes pagantes - aqueles no Deezer Premium, HiFi, estudante ou planos familiares. Você só precisa ter também o iOS 14.3 ou superior instalado.

Os proprietários do HomePod podem então definir o Deezer como seu serviço de música padrão, de modo que, ao solicitar que o Siri reproduza uma faixa, ele será reproduzido automaticamente no Deezer em vez do Apple Music.

Como alternativa, se você não quiser defini-lo como padrão, pode usar frases como "Ei, Siri, toque o Bad Bunny no Deezer".

Ambos os alto-falantes da Apple também reproduzem áudio de alta fidelidade para aqueles com um plano Deezer HiFi.

"Nossos ouvintes não precisam comprometer a qualidade do áudio graças ao HomePod. Os usuários de HiFi ainda podem desfrutar de todas as suas músicas favoritas em áudio sem perdas verdadeiro. Mas, não se preocupe, mesmo se você não tiver HiFi, Deezer na Apple HomePod é o companheiro perfeito em casa quando você precisa realizar várias tarefas ao mesmo tempo ou quer dar uma pausa para seus olhos e dedos ”, disse o diretor de parceria da Deezer, Nicolas Pinoteau.

O Deezer no HomePod e HomePod mini está agora disponível no Reino Unido, EUA, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México e Espanha.

O HomePod original foi descontinuado, mas ainda existem muitos proprietários que apreciarão a mudança.

Escrito por Rik Henderson.