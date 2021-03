Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou que está descontinuando o HomePod original . Ela decidiu colocar seus esforços no HomePod mini, menor e mais barato. Ela decidiu que menor, neste caso, não significa necessariamente melhor - mas significa mais popular.

Mas como a meta de fazer o melhor alto-falante do mercado chegou ao fim abruptamente apenas três anos depois de estourar em cena em 2018?

Como a maioria das coisas, não houve uma bala de prata, mas uma série de erros ao longo do caminho que significaram que o HomePod original nunca pegou como seus fabricantes pretendiam.

Seis anos em construção, o Apple HomePod seguiu o também fracassado Apple iPod Hi-Fi. Desta vez, a Apple nos disse durante um tour pelo laboratório de áudio da empresa em 2018, as coisas seriam diferentes.

A equipe havia voltado à prancheta, com o plano de fazer um alto-falante que vencesse todo o resto do mercado.

E esse foco obstinado certamente rendeu o fruto que buscava. O HomePod parecia fantástico, ainda mais quando você adicionou um segundo para criar um par estéreo, mas indo além do som e as coisas não eram tão otimistas.

O alto-falante de £ 349 / $ 349 não tinha Bluetooth ou qualquer outra forma de conectar um dispositivo que não via AirPlay , a própria tecnologia da Apple que limita seu apelo aos usuários da Apple.

Depois veio a notícia de que só podia tocar Apple Music, o serviço de música de marca da empresa. Quer ouvir o Spotify? Você não pode. Quer um pouco de rádio BBC? Não, obrigado.

Embora a Apple Music esteja tendo mais sucesso hoje, na época ainda era muito a novata no mercado e a falta de conectividade em um alto-falante que era pelo menos duas, senão três vezes, o preço do concorrente mais próximo era de cerca de diga o mínimo.

E então houve a questão final. Apesar de todo esse foco no som, a Apple se esqueceu de torná-lo realmente inteligente. A Siri foi incluída, é claro, mas em comparação com o Google Assistant e a Alexa da Amazon, a Siri simplesmente não podia oferecer a mesma experiência inteligente.

Nos últimos três anos, vimos uma série de novos recursos e melhorias - mais recentemente, a capacidade de transformar o HomePod em um home theater para Apple TV com suporte para Dolby Atmos - mas claramente não foi suficiente mover o ponteiro e permitir isso prosperar.

E assim, com o lançamento do HomePod mini em novembro de 2020, os dias do HomePod original estão contados.

“O HomePod mini tem sido um sucesso desde sua estreia no outono passado, oferecendo aos clientes um som incrível, um assistente inteligente e controle residencial inteligente, tudo por apenas £ 99", explicou a Apple em um comunicado à Pocket-lint. "Estamos concentrando nossos esforços em HomePod mini. Estamos descontinuando o HomePod original, ele continuará disponível enquanto durarem os estoques. "

O HomePod mini oferece quase todos os mesmos recursos e funcionalidades do alto-falante maior, mas por uma fração do preço. Por £ 99 / $ 99, eles também são baratos o suficiente para serem jogados no quarto das crianças sem sentir que você quebrou o banco, e é provavelmente isso, junto com a mentalidade de ligar e desligar, que os encontrou voando para fora das prateleiras.

A Apple descobriu da maneira mais difícil que a maioria das pessoas não quer um alto-falante caro, mas um que soe bom o suficiente para começar a festa.

Isso significa que o HomePod foi reduzido a apenas um mini? Não descarte uma expansão no intervalo ainda.

A abordagem "trickle up" da Apple funcionou incrivelmente bem para a empresa ao longo dos anos. AirPods gerou o AirPods Pro . O iPad cresceu e se tornou o iPad Pro, enquanto o iPhone agora vem com versões de iPhone Pro também.

Embora o HomePod original claramente não tenha capturado a imaginação das pessoas, talvez um HomePod mini Pro consiga.

Dê a ele uma faixa de preço de £ 199 / $ 199 em um design que é semelhante, mas um pouco maior, e você pode encorajar aqueles que estão gostando do mini HomePod a atualizar. Como a Apple descobriu, essa venda é muito mais fácil e pode virar o departamento.

O HomePod original pode ser descontinuado, mas nem por um minuto espere que isso signifique que a Apple está desistindo da música.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Chris Hall.