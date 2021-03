Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple descontinuou o HomePod original , dizendo "estamos concentrando nossos esforços no HomePod mini". O HomePod mini foi lançado no ano passado e foi geralmente bem recebido, exceto por alguns problemas gerais com o Siri.

A Apple também baixou o preço do HomePod original nos Estados Unidos e no Reino Unido no ano passado, como parte de um esforço para igualar rivais como o Amazon Echo Studio, mas agora está soando a sentença de morte para o dispositivo.

squirrel_widget_148303

O som do HomePod original foi bem recebido quando estreou no início de 2018, mas ainda faltavam vários recursos importantes, como o suporte a Bluetooth, enquanto os rivais diminuíam significativamente o preço.

Em um comunicado enviado à Pocket-lint, a Apple disse: "HomePod mini tem sido um sucesso desde sua estreia no outono passado, oferecendo aos clientes um som incrível, um assistente inteligente e controle residencial inteligente, tudo por apenas £ 99. Estamos concentrando nossos esforços em HomePod mini. Estamos descontinuando o HomePod original, ele continuará disponível enquanto durarem os suprimentos na Apple Online Store, nas lojas de varejo da Apple e nos revendedores autorizados da Apple. A Apple fornecerá aos clientes do HomePod atualizações de software, serviço e suporte por meio do Apple Care. "

Parece que não haverá um HomePod 2, mas nos perguntamos se a Apple simplesmente lançará um alto-falante diferente para ficar acima do HomePod mini com um preço de US $ 199 / £ 199.

Havia rumores contínuos de que o HomePod original não estava vendendo bem, embora no final de 2018 fosse estimado que o HomePod tinha uma fatia de 6% do mercado de alto-falantes inteligentes e vendeu bem mais de um milhão de unidades nos meses após o lançamento.

O mini HomePod foi comentado por muito tempo e está disponível nas cores HomePod tradicionais de branco e carvão.

squirrel_widget_3490098

A Apple também disse no ano passado que abriria os HomePods para rivalizar com serviços de música como o Spotify, provavelmente em um movimento para afastar as preocupações com a concorrência.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Correções - [13/03/2021] Atualizado para refletir a declaração enviada pela Apple.

Escrito por Dan Grabham.