Aqui está o mini Apple HomePod definido para estrear no evento da Apple de hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento Hi Speed da Apple está definido para revelar o iPhone 12 que vazou, mas também estamos esperando uma atualização para a linha HomePod.

O mini HomePod tem sido espalhado por muito tempo e parece que verá a luz do dia após um grande vazamento de Evan Blass antes do evento.

O design se parece um pouco com a nova linha de Echo e Echo Dot da Amazon, bem como com o Galaxy Home mini nunca lançado da Samsung - com a ressalva de que é um grande desafio fazer um alto-falante bola coberto de tecido parecer único.

O dispositivo vazou nas cores tradicionais HomePod de branco e carvão. Provavelmente desafiará o novo Nest Audio e o dispositivo Echo principal em torno da marca de $ 100 / £ 100.

O alto-falante mantém o famoso disco de Siri visual no topo do HomePod maior, que também será atualizado internamente - já se passaram três anos desde que foi anunciado, mas o lançamento não ocorreu até o início de 2018.

squirrel_widget_148303

A Apple disse recentemente (em sua conferência de desenvolvedores em junho) que abriria o HomePod para rivalizar com serviços de música como o Spotify, provavelmente em um movimento para afastar as preocupações de concorrência.

Escrito por Dan Grabham.