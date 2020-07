A capacidade de teste do HomePod da Apple para suportar o Spotify e outros serviços de música de terceiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está testando a capacidade do HomePod de suportar o Spotify e outros serviços de música de terceiros. O software está sendo testado por um grupo de testadores HomePod juntamente com o iOS 14 Developer Beta 2. Parece que desenvolvedores de terceiros precisarão trabalhar no suporte, pois as imagens que vimos não mencionam outros serviços.

Como tal, não sabemos quais serviços serão suportados, mas esperamos que o suporte à Amazon, Spotify, Tidal e Deezer seja o mínimo.

Sabemos há algumas semanas que a Apple planejava incluir o suporte em uma versão futura do software HomePod, graças a um comunicado à imprensa.

A notícia foi mencionada pela primeira vez em um parágrafo sob o título Maior acesso às plataformas da Apple, diz simplesmente "O HomePod também possui um novo programa para integrar serviços de música de terceiros".

A Siri também deve trabalhar com os serviços no HomePod - ele oferece suporte a serviços de música de terceiros no iOS e iPadOS desde o iOS 13.

A Apple parece interessada em abrir suas plataformas para mais serviços - de maneira controlada, é claro -, mas é tentador dizer que precisa fazê-lo para impedir investigações da União Européia e de outros sobre seu comportamento competitivo.

Lembre-se que o Spotify ainda tem um site inteiro. dedicado a seus rancores com a Apple. O iOS 14 também permite que você escolha diferentes aplicativos padrão para e-mail e navegue no seu iPhone e iPad também.

Esperamos que uma segunda geração do HomePod seja lançada no final de 2020 ou no início de 2021, mas, enquanto isso, há um grande desconto no modelo existente - agora é um preço competitivo com o Sonos One e o Amazon Echo Studio.

squirrel_widget_148303