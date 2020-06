Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O suporte para serviços de música de terceiros como Spotify, Tidal e Deezer está chegando ao HomePod da Apple, embora ainda não saibamos quais serviços serão suportados.

A mudança, combinada com a recente queda no preço do HomePod, torna o alto-falante inteligente da Apple mais atraente e um concorrente do Amazon Echo Studio e Sonos One.

A revelação apareceu em um comunicado de imprensa como parte da conferência de desenvolvedores da Apple, WWDC, que está ocorrendo praticamente no momento. O parágrafo sob o título Maior acesso às plataformas Apple diz simplesmente "O HomePod também possui um novo programa para integrar serviços de música de terceiros". O iOS 14, anunciado recentemente, também permite que você escolha diferentes aplicativos padrão para e-mail e navegue no seu iPhone e iPad também.

A Siri também deve trabalhar com o Spotify no HomePod - ele suporta serviços de música de terceiros no iOS e iPadOS desde o iOS 13.

A decisão é particularmente oportuna, pois a Comissão Europeia anunciou recentemente investigações sobre as práticas da Apple, motivadas em parte pelas queixas do Spotify sobre a injustiça apresentada no início de 2019 - o Spotify ainda tem um site inteiro dedicado a seus ressentimentos com a Apple.

O Spotify também alega que a Apple rejeitou suas propostas de ter um aplicativo Apple Watch que permitia downloads da mesma forma que o aplicativo Apple Music Watch.

Ainda esperamos que a Apple lance um HomePod de segunda geração este ano .