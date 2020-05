Ex-designer da Apple vai rivalizar com o HomePod com o novo alto-falante da Syng

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O ex-designer da Apple, Christopher Singer, está olhando para competir contra sua antiga empresa com um sistema de alto-falantes rival do HomePod .

Sua nova empresa, Syng, está desenvolvendo o que afirma ser um alto-falante "Cell" inovador - um dispositivo que usa um novo formato de áudio e técnica de áudio computacional para oferecer som revolucionário.

O que isso significa é uma incógnita no momento, considerando que todos os alto-falantes inteligentes usam técnicas de áudio computacional. Além disso, performances de áudio excelentes e revolucionárias não necessariamente andam de mãos dadas.

Ainda assim, reservamos julgamento até ouvirmos o que a Syng tem a oferecer, especialmente porque ela tem vários outros ex-funcionários da Apple em seus livros - incluindo a equipe que trabalhou na tecnologia de áudio espacial do HomePod.

Assim como o HomePod da Apple , o palestrante da Syng pode muito bem ser visto como um concorrente de alternativas da Sonos, Amazon e Google. Teremos que esperar e ver se ele também empregará inteligência, como controle de voz por meio do Alexa , do Google Assistant ou da Siri.

Duvidamos do último, no entanto, considerando o aperto firme da Apple.

Há rumores de que a própria Apple esteja planejando um HomePod de segunda geração , a ser lançado ainda este ano. Enquanto o Sonos expandirá sua coleção com o Sonos Five, o Sonos Arc e o Sub de terceira geração do início de junho.

A sincronização certamente terá que fazer algo especial para se encaixar.