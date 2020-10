As melhores ofertas do Apple HomePod em outubro de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple baixou o preço de seu alto-falante inteligente HomePod nos Estados Unidos e no Reino Unido. Você pode ver nossos melhores preços de HomePod na tabela abaixo - atualizado ao vivo.

O som do HomePod foi bem recebido quando estreou no início de 2018 - é um dispositivo formidável para uma sala de estar ou escritório - mas sua integração com Siri é irregular, embora faltem vários recursos importantes, como o suporte para Bluetooth.

A Apple, no entanto, lançou várias atualizações para o dispositivo. Ele introduziu emparelhamento estéreo e suporte multiroom na atualização do AirPlay 2, enquanto chamadas telefônicas e vários temporizadores também foram introduzidos ao longo do caminho.

Como já dissemos neste site, embora o HomePod possa não ter sido um grande sucesso, ainda parece ter vendido bem - embora a Apple não divulgue números precisos. No final de 2018, estimava-se que o HomePod tinha uma fatia de 6% do mercado de alto-falantes inteligentes e vendeu bem mais de um milhão de unidades nos meses após o lançamento.

Escrito por Dan Grabham.