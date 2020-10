Melhores dicas e truques do Apple HomePod: Além de como atualizar o HomePod

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Então, você tem um HomePod . Ótimo! Mas, além de dizer "Ei, Siri, toque um pouco de música para mim", há muito mais que o alto-falante inteligente pode fazer.

Aqui, detalhamos várias dicas e truques do HomePod para você começar e mostrar o que seu novo alto-falante inteligente da Apple pode fazer, incluindo, se você já tiver um há algum tempo, como garantir que esteja atualizado com a versão mais recente para que você obtenha todos os recursos mais recentes.

A configuração do HomePod é semelhante à configuração de um par de AirPods ou Apple TV. Você precisa estar com a versão mais recente do iOS e ter seu dispositivo iOS perto do alto-falante ao fazer isso.

Ligue o HomePod e espere a luz brilhar no topo Coloque seu iPhone ou iPad perto do HomePod Toque em Configurar Defina em qual sala o HomePod ficará Escolha se deseja ou não habilitar solicitações pessoais. Você pode decidir se deseja ou não ditar mensagens de texto, adicionar lembretes ou fazer anotações por meio do alto-falante inteligente. Concordar em transferir sua conta iCloud, Wi-Fi e outras configurações do HomeKit para o alto-falante. Diga "Ei, Siri, o que você pode fazer?" seguido por "Ei, Siri, toque um pouco de música"

Para atualizar seu HomePod para iOS 14.1 e aproveitar o recurso Intercom (quando chegar), que permite enviar uma mensagem de um HomePod para outro, experimente uma integração mais profunda com o Apple Maps e iPhone, defina e pare temporizadores e alarmes de qualquer HomePod, continue ouvindo seu podcast com suporte multiusuário, e mais você tem que ir para o app Home no seu iPhone ou iPad.

Abra o app Home no seu iPhone ou iPad Toque no ícone da casa no canto superior esquerdo Toque em Configurações da casa Role para baixo e toque em Atualização de Software Toque no botão Atualizar (Tudo) para iniciar a atualização ou puxe para baixo para ver se há uma e toque em Concordo na página Termos e Condições

Pode ser tentador se você estiver tentando colocar o cabo na parte de trás de um aparador ou por um orifício, mas embora seja possível, não é recomendável puxar o plugue da parte de trás do HomePod. De acordo com documentos de suporte interno, descobertos pela MacRumours, puxar o cabo para fazer com que o cabo passe por um orifício de mesa ou atrás de algo não é recomendado:

"O HomePod inclui um cabo de alimentação embutido que não deve ser removido. No caso raro de o cabo ser desconectado ou danificado, não tente removê-lo ou conectá-lo novamente ao HomePod. Se o cabo for removido ou danificado, pode haver danos ocorreram no cabo ou nos componentes internos do HomePod. "

Prossiga com cuidado.

O HomePod possui um acelerômetro que detecta quando o alto-falante foi movido para que ele possa passar automaticamente pelo procedimento de configuração de som novamente. Se por algum motivo você não estiver satisfeito com o som que seu alto-falante está criando, pegue o HomePod, levante-o no ar e coloque-o onde deseja que o alto-falante vá. Isso deve forçar automaticamente o alto-falante a calibrar o som novamente - algo que leva segundos e o áudio deve ser melhorado. No entanto, é provável que você nunca precise se preocupar em fazer isso.

Existem várias maneiras de controlar a reprodução de música no HomePod. Tanto por comandos de voz para Siri, por meio do painel de toque na parte superior do alto-falante ou por meio do aplicativo Apple Music no seu iPhone ou iPad.

Você pode tocar na parte superior do HomePod para reproduzir, pausar, pular uma música ou ajustar o volume. Toque e segure a parte superior para falar com o Siri.

Toque uma vez para reproduzir / pausar

Toque duas vezes para pular para a próxima faixa

Toque três vezes para voltar para a faixa anterior

Toque e segure para acessar o Siri sem dizer "Ei, Siri"

Toque ou segure o ícone de mais para aumentar o volume

Toque ou segure o ícone de menos para diminuir o volume

Você pode controlar a reprodução da música tocada por meio do HomePod (ou seja, não por meio do AirPlay) simplesmente dizendo "Ei, Siri". Aqui estão alguns comandos de voz básicos:

Ei Siri, aumenta o volume

Ei Siri, aumente o volume para 85 por cento

Ei Siri, abaixe o volume

Ei Siri, pare

Ei Siri, toque

Ei Siri, próxima música

Ei Siri, avance 30 segundos

Ei Siri, faixa anterior

O Siri quase oferece suporte a vários comandos de voz musicais mais complexos, como solicitar gêneros, humores ou atividades específicas.

As atividades incluem:

Hora de dormir

Rompimento

Cardio

Cozinhando

Dançando

Jantar

Meditando

Música de festa

Estudando

Acordar

Os humores incluem:

Afetuoso

Azul

Calafrio

Animado

Seguro para crianças

Calmante

Descontrair

Otimista

Caloroso

Caprichoso

Os gêneros incluem:

Alternativa

brasileiro

Chicago Blues

Country Rock

Blues Elétrico

Pop francês

Grunge

Indie

Dança

Pop

Rocha

Suave

Jazz

Você também pode ser mais específico com artistas ou playlists. Por exemplo:

Ei Siri, toque a última música de Norah Jones

Ei Siri, toque Ed Sheeran

Ei, Siri, toque os indicados ao Grammy deste ano

Ei Siri, toque o primeiro álbum de Adele

Ei Siri, toque uma playlist do Pitchfork

Ei, Siri, toque a música de Jay-Z com Justin Timberlake

Depois de reproduzir uma faixa, você pode fazer mais perguntas ao Siri sobre o que está tocando.

Ei Siri, que música é essa?

Ei, Siri, quando foi lançado?

Ei Siri, qual é o mais novo álbum de Taylor Swift?

Ei, Siri, quem toca bateria no Coldplay?

Você pode ver o que está tocando no seu HomePod a qualquer momento pedindo ao Siri para informá-lo ou acessando o HomePod via Control Center ou o aplicativo Apple Music no seu iPhone ou iPad. Para fazer isso, você deve estar na mesma rede Wi-Fi.

Via Control Center faça o seguinte:

Abra o Centro de Controle Toque no pequeno ícone de aparência sem fio na parte superior do painel de música Role a tela para baixo para ver o nome do seu HomePod. Se você já tocou uma música, ela terá a última faixa tocada com a capa do álbum que a acompanha. Toque no título da música para revelar os comandos de reprodução Toque novamente para abrir o controle no aplicativo Apple Music

Via aplicativo Apple Music para o seguinte:

Abra o aplicativo Apple Music Toque na música atual ou na música anterior que você estava tocando Toque no logotipo AirPlay na parte inferior central da tela Role a tela para baixo para ver o nome do seu HomePod. Se você já tocou uma música, ela terá a última faixa tocada com a capa do álbum que a acompanha. Toque no título da música para revelar os comandos de reprodução Toque novamente para retornar ao aplicativo Apple Music e escolher a música que deseja reproduzir.

Você pode definir se deseja ouvir música com conteúdo explícito ou não no HomePod. Útil se você tem filhos. Para ativar ou desativar esse recurso, você precisa ir à página de configurações do HomePod no app Home do seu iPhone ou iPad.

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Toque em Detalhes Role para baixo até Música e Podcasts Alternar Permitir Conteúdo Explícito

A Apple permite que a música tocada no HomePod influencie suas recomendações "Para você" e apareça em seu perfil. Se você está preocupado com a possibilidade de outros membros de sua família atrapalharem suas recomendações (leia-se crianças ouvindo Disney ou bandas femininas), você pode desativar esse recurso. Para fazer isso, siga as seguintes instruções:

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Toque em Detalhes Role para baixo até Música e Podcasts Alternar usar histórico de escuta

Se você deseja reproduzir música diretamente do seu dispositivo ou de outro serviço como o Spotify ou o rádio BBC, pode usar o AirPlay diretamente do seu iPhone ou iPad para o HomePod. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo que deseja reproduzir, encontrar o logotipo do AirPlay e selecionar seu HomePod na lista de dispositivos disponíveis.

Além dos controles de música, o HomePod também tem a capacidade de enviar mensagens, definir lembretes, criar listas e adicionar notas usando sua voz.

Para habilitar ou desabilitar solicitações pessoais - ou seja, enviar mensagens, adicionar aos seus lembretes ou criar notas - você deve ir para o app Home.

Abra o app Home Toque no ícone da casa no canto superior esquerdo da tela Toque no seu rosto em "Pessoas" Alterne as solicitações pessoais na parte inferior em "Siri no HomePod"

Para criar uma nova mensagem, basta dizer "Ei Siri, SMS ..." ou "Ei Siri, WhatsApp ..." Na forma como está, o Siri oferece suporte a mensagens de texto por meio de iMessage, SMS, WhatsApp, WeChat, Viber, Skype, Linked In e textPlus.

Para lembretes e listas, você pode pedir para adicionar itens ou completá-los, informando ao Siri. Você simplesmente diz coisas como: "Ei Siri, marque levar o cachorro do vizinho para passear" ou "Ei Siri, adicione brócolis à lista de compras".

HomePod suporta o próprio aplicativo Reminders da Apple, bem como Evernote, Things 3, Remember The Milk, Picniic, Streaks e OmniFocus 2.

Você pode criar ou adicionar notas através do HomePod dizendo coisas como: "Ei Siri, crie uma nota Livros para ler" ou "Ei Siri, adicione colunas de fogo aos meus livros para ler nota"

Você pode transferir chamadas iniciadas ou recebidas no seu HomePod do iPhone facilmente. Quando você estiver em uma chamada ou prestes a aceitá-la, basta selecionar HomePod nas opções de áudio no aplicativo Telefone, da mesma forma que faria com um fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth.

Uma vez configurado, você pode acessar as configurações do HomePod através do aplicativo Home no seu Apple iPhone ou iPad. Para verificar as configurações, encontre o HomePod em seus Acessórios Favoritos e mantenha pressionado o ícone.

Você pode definir vários alarmes sonoros no HomePod. Faça para seguir estas instruções

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Alarmes de toque Toque em + ícone no canto superior esquerdo da tela Defina a hora, se deseja repetir, e atribua um rótulo

Você pode usar o HomePod da mesma forma que faria com a Siri no telefone para controlar dispositivos Homekit em sua casa, seja emitindo comandos para fazer algo como "Ei Siri, acenda as luzes" ou "Ei Siri, qual é a temperatura da casa sala?" Qualquer comando ou dispositivo previamente configurado com o seu telefone funcionará da mesma forma no HomePod.

Você pode ajustar o Siri até certo ponto no app Home do seu iPhone ou iPad, embora o controle que você possui seja limitado.

Não há um botão físico no HomePod para desligar o Siri como o Echo, o Sonos One e o Google Home, mas você ainda pode desligar a função se estiver preocupado com o Siri ouvindo sua conversa. Para desligar o Siri no HomePod, você deve fazer isso através do aplicativo Home no seu iPhone.

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Toque em Detalhes Role para baixo até Siri Alternar Ouvir para "Ei Siri"

Por padrão, o HomePod acende uma pequena parte da tela sensível ao toque na parte superior do alto-falante quando você diz "Ei, Siri". Você pode desligar isso e também ouvir um bipe quando disser o comando para saber quando começar a falar . Para ativar ou desativar esses recursos:

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Toque em Detalhes Role para baixo até Siri Alternar luz ao usar o Siri ou som ao usar o Siri

O Siri assumirá como padrão a voz do seu território; no entanto, você pode alterá-lo se desejar. No momento em que este artigo foi escrito, o Siri está disponível em vozes masculinas e femininas, nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Para alterar a voz do Siri, faça o seguinte:

Vá para o app Home Selecione o alto-falante HomePod em Acessórios favoritos Pressione e segure o ícone HomePod Toque em Detalhes Role para baixo até Siri Toque para alterar a voz Siri para americana, australiana ou britânica e feminina ou masculina.

Siri no HomePod funciona perfeitamente com seus outros dispositivos Apple, como você pode imaginar. No iOS 14.1, você pode pedir ao Siri no HomePod para pesquisar na web e os resultados podem ser enviados para o seu iPhone.

Para fazer isso, simplesmente diga "Ei, Siri, pesquise na web por guias de viagem do Yosemite" e enquanto você pede ao HomePod, a pesquisa será realizada em seu iPhone.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Chris Hall.