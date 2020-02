Apple AirPlay 2: explicou a tecnologia de streaming Wi-Fi da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O AirPlay é a tecnologia de streaming Wi-Fi da Apple e agora existe uma versão de segunda geração amplamente disponível em dispositivos iOS e macOS.

Mas o que é o AirPlay 2, o que ele pode fazer e com quais produtos você pode usá-lo?

Oferece emparelhamento estéreo e com várias salas para o HomePod

Suporta música, fotos, vídeo e espelhamento

O Apple AirPlay 2 oferece streaming sem fio de conteúdo de dispositivos Apple, incluindo iPhone, iPad ou Mac.

Ele permite que você transmita uma ampla variedade de conteúdo do telefone para a Apple TV, determinados dispositivos de áudio como uma caixa Sky Q , um dispositivo de áudio como um alto-falante Sonos compatível ou, novos televisores compatíveis recentemente. Esta versão mais recente do AirPlay também oferece compatibilidade com várias salas para o HomePod .

O AirPlay 2 também permite que o espelhamento de dispositivo compartilhe o conteúdo da tela do seu telefone em outro dispositivo.

O AirPlay foi introduzido pela primeira vez em setembro de 2010, tendo sido anteriormente chamado AirTunes para streaming apenas de áudio.

Para vídeo, o Apple AirPlay 2 também está disponível em uma variedade de TVs, incluindo modelos 2019 da Samsung, Vizio, Sony e LG.

O AirPlay 2 foi lançado como parte do iOS 11.4. A lista completa de dispositivos compatíveis é a seguinte e estes são basicamente os dispositivos Apple que você poderá usar:

iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone X e iPhone XR

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone 7 e iPhone 7 Plus

iPhone 6S e iPhone 6S Plus

iPhone 6 e iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

12,9in iPad Pro (primeira geração)

12,9in iPad Pro (segunda geração)

9.7in iPad Pro

10.5in iPad Pro

iPad (2018)

iPad (quinta geração)

iPad Air ou posterior

iPad mini 2 ou posterior

iPod touch (6a geração)

Apple TV 4th Gen

MacBook: final de 2009 ou posterior

iMac / iMac Pro: final de 2009 ou posterior

MacBook Air: 2010 ou posterior

MacBook Pro: 2010 ou posterior

Mac mini: 2010 ou posterior

Mac Pro: 2010 ou posterior

Em outras palavras, qualquer coisa feita há mais de 7 anos atrás não é suportada.

Controle vários alto-falantes do iPhone ou iPad

Vários usuários podem adicionar músicas a uma lista de reprodução

Multi-room for HomePod

O Apple AirPlay 2 adiciona controle de alto-falante ao aplicativo Home, o que significa que você pode controlar todos os alto-falantes compatíveis com AirPlay do seu iPhone pela primeira vez. Observe, no entanto, que os alto-falantes precisam oferecer suporte ao AirPlay 2. Isso é algo que já pode ser feito usando um MacBook com iTunes, mas os dispositivos iOS anteriormente não possuíam a capacidade.

Considerando que o telefone envia os sinais de áudio para os alto-falantes, esperamos que qualquer serviço de streaming instalado no seu iPhone possa funcionar com os alto-falantes do AirPlay 2.

Quando você toca música no seu dispositivo iOS, pode selecionar quais alto-falantes em sua casa deseja que eles sejam enviados e controlar os volumes individuais desses alto-falantes. Esses controles podem ser encontrados no Centro de Controle deslizando para cima na parte inferior da tela do iPhone.

Um recurso possível com o AirPlay 2 é a capacidade de reproduzir músicas diferentes em salas diferentes, embora apenas os assinantes da Apple Music possam tirar proveito disso. Você pode simplesmente pedir à Siri para tocar uma música em um alto-falante e outra em uma sala diferente.

Outro recurso do AirPlay 2 é a capacidade de vários usuários adicionarem músicas a uma lista de reprodução. Digamos que você esteja em uma festa e uma pessoa tenha o iPhone como fonte de música, tocando no Apple Music - outros usuários do Apple Music poderão enviar as músicas que desejam para o iPhone de origem, para evitar a necessidade de conectar e reconectar vários telefones.

As seguintes marcas confirmaram que o hardware existente está recebendo uma atualização do AirPlay 2. Atualizaremos esta lista à medida que mais atualizações forem lançadas.

A Bang and Olufsen está oferecendo atualizações do AirPlay 2 para os seguintes produtos:

Beoplay M3, M5, A6, A9 mk2 e mk3

BeoSound 1, 2, 35

BeoSound Essence mk2

BeoSound Edge

BeoSound Core

Forma BeoSound (via BeoSound Core)

BeoVision Eclipse (apenas áudio)

Uma atualização de software leva o AirPlay 2 a todos os alto-falantes do Bluesound Generation 2i - você será solicitado a atualizar seus players para a versão mais recente do BluOS.

De acordo com um tópico do fórum Bose , a Bose está "coletando informações ativamente para responder a perguntas sobre o AirPlay 2 e o HomeKit". As confirmações são escassas, mas algumas são confirmadas:

Alto-falante doméstico Bose 500-2019

Soundbar 500-2019

Soundbar 700-2019

O suporte do AirPlay 2 foi introduzido em vários produtos novos e atuais de alta fidelidade e cinema em casa da Denon e os modelos de 2017 e 2018 são compatíveis.

Denon HEOS HS2

A Devialet confirmou que dará suporte ao AirPlay 2, mas ainda está desenvolvendo a solução.

Fantasma

A KEF agora diz que o LSX suporta o AirPlay 2 após uma atualização de software de junho de 2019.

KEF LSX

A Libratone atualizou sua linha Zipp para o AirPlay 2. Infelizmente, não está chegando à barra de som Diva habilitada para AirPlay ou a produtos mais antigos.

Zipp

Zipp 2

Zipp Mini

Zipp Mini 2

Uma variedade de receptores Marantz suportará o AirPlay 2 .

AV7703, 7704, 7705

AV8805

NA6006

ND6006

NR1508, 1509, 1608, 1609

SR5012, 5013, 6012, 6013, 7011, 7012, 7013, 8012

O AirPlay 2 é incorporado ao amplificador de transmissão M10 Masters Series, também alimentado por BluOS, como seus produtos irmãos Bluesound.

Naim confirmou que os seguintes modelos Mu-so e Uniti foram atualizados para oferecer suporte ao AirPlay 2.

Mu-so

Edição Especial Mu-so

Mu-so 2ª geração

Mu-so Qb

Uniti Atom

Uniti Star

Uniti Nova

ND 555, ND5 XS 2m NDX 2

A Onkyo atualizou vários produtos, abrangendo receptores AV, sistemas de home theater e receptores estéreo de rede. Os seguintes dispositivos agora podem ser atualizados:

TX-RZ5100, TX-RZ3100, TX-RZ1100, TX-RZ830, TX-RZ730, TX-NR686, TX-L50

LS5200

TX-L20D, TX-8270

A Pioneer confirmou os modelos que receberão uma atualização do AirPlay 2. A atualização do software já está ativa, então você deve poder atualizar os seguintes produtos:

VSX-S520, VSX-S520D, VSX-LX303, VSX-LX503, VSX-933, SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701

SX-S30DAB

A Sonos confirmou que apenas os novos alto-falantes da Sonos suportarão o AirPlay 2, assim como os futuros produtos da Sonos. O AirPlay 2 está agora disponível para os seguintes produtos mais antigos:

Brincar: 5 (segunda geração)

Playbase

Sonos One

Sonos Beam

Sonos Amp (em breve)

Foi confirmado que o AirPlay 2 está chegando a uma variedade de televisões. Essa é uma grande mudança para a Apple, pois você não precisará mais do Apple TV para se conectar à tela grande.

A LG oferece suporte ao HomeKit e AirPlay 2 nos modelos 2019 e 2020. Haverá suporte para TVs de 2018 no final de 2020.

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X, SM8X (2019)

LG UHD UM7X (2019)

A Samsung está oferecendo amplo suporte ao AirPlay 2 em suas TVs de última geração e agora começou a ser lançada.

Samsung QLED (2019, 2018)

Samsung 7, 6, 5, 4 séries (2019, 2018)

A Sony também está participando da festa do AirPlay 2 nas TVs de 2019.

Sony Z9G (2019)

Sony A9G OLED (2019)

Sony X950G (2019)

Sony X850G (2019)

Talvez o Vizio ofereça o suporte mais amplo para o AirPlay 2, chegando aos modelos de 2017, 2018 e 2019.

Vizio Série P Quantum (2019, 2018)

Vizio P-Series (2019, 2018, 2017)

Vizio M-Series (2019, 2018, 2017)

Vizio E-Series (2019, 2018, 2017)

Vizio D-series (2019, 2018, 2017)

Desde que você tenha o tvOS 11 ou posterior, a Apple TV também pode enviar áudio para os alto-falantes da sua casa, em vez de apenas provenientes do seu iPhone ou iPad.

Qualquer que seja o alto-falante conectado à Apple TV, seja um sistema de barra de som ou alto-falante, é automaticamente um alto-falante AirPlay 2 de fato.

A Siri assume um papel de destaque com a chegada do AirPlay 2 e áudio de várias salas. Você pode dizer a ela quais alto-falantes você deseja que a música seja reproduzida em qualquer que você tenha pontilhado em sua casa e até pedir que ela toque músicas diferentes em diferentes alto-falantes. Você não está apenas restrito a usar a Siri com o HomePod, pois ela será agradável com qualquer outro alto-falante de AirPlay 2 de terceiros.